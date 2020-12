'Mang Kepweng' ni Vhong Navarro, suportado ni Vice Ganda sa MMFF 2020

MAYNILA -- Aminado si Vhong Navarro, bida ng pelikulang "Mang Kepweng: Ang Lihim ng Bandanang Itim" na nabasawan ang kanyang kaba na hindi niya ngayon makakalaban sa Metro Manila Film Festival (MMFF) 2020 ang ilang mga bigating bituin tulad nina Vice Ganda, Coco Martin at Vic Sotto.

"Siyempre 'yung totoo nabawasan 'yung kaba ko, konti. Kasi siyempre iba 'yung Vice, iba 'yung Bossing (Vic), iba 'yung Coco eh. 'Di ba kapag film fest, every year 'yan, makikita mo sila, talagang banggaan 'yan sa takilya," ani Vhong nitong Martes sa digital media launch ng "Mang Kepweng: Ang Lihim ng Bandanang Itim."

Bagama't masaya na pasok ang kanyang pelikula sa mga opisyal na kalahok sa MMFF 2020, ibinahagi ni Navarro ang lungkot na hindi mapapanood sa sinehan ang pinaghirapang proyekto.

"Masaya dahil nakapasok kami ang 'Mang Kepweng.' Kaya lang nandoon 'yung konting lungkot kasi nga hindi tulad nang ini-expect natin na film fest. Ito 'yung makabago. Na ang i-enjoy-in na lang natin dito ay kung paano tayo papasok sa makabagong paraan at kung paano mae-enjoy pa rin ng tao na para silang nanonood sa totoong sinehan. Ang importante kasi rito ay kasama mo ang family mo. Basta para sa akin itong 'Mang Kepweng' ay ibinigay ko po 'yung best ko at ibinigay namin ang best naming lahat, kaya sobrang saya ako," dagdag ni Vhong.

Nagpaabot na rin ng kanyang suporta si Vice sa pelikula ni Navarro. Parte si Ion Perez, nobyo ni Vice, ng bagong "Mang Kepweng."

"'Yon po nagsabi naman po siya, hindi ko alam kung sa live o sa taping niya binitawan. Kasi parang sinabi niya roon na wala muna akong Metro Manila Film Festival ngayon pero naka-support ako ngayon kay 'Mang Kepweng,'" ani Navarro.



Nito lamang Martes ay inilabas na ng Star Cinema ang opisyal na trailer ng “Mang Kepweng: Ang Lihim ng Bandanang Itim,” na isa sa 10 kalahok sa MMFF.



Tampok din na mga bituin sa bagong "Mang Kepweng" sina Jaclyn Jose, Barbie Imperial, Ritz Azul, Joross Gamboa, Fumiya Sankai, Yamyam Gucong at Ryan Bang sa direksiyon ni Topel Lee.

Magsisimula mapanood online ang “Mang Kepweng: Ang Lihim ng Bandanang Itim” at iba pang mga kalahok sa MMFF 2020 sa Araw ng Pasko sa pamamagitan ng Upstream.ph.

