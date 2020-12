Joshua Garcia, bibida sa bagong episode ng 'MMK'

MAYNILA -- Balik-telebisyon ang aktor na si Joshua Garcia bilang bida sa pinakabagong episode ng "Maalaala Mo Kaya" (MMK).

Sa "MMK," gagampanan ni Garcia ang buhay ni Maro na gagawin ang lahat para maabot ang kanyang pangarap na makapag-aral sa kabila ng mga dagok sa buhay.

Sa "We Rise Together" nitong Miyerkoles, nagbahagi si Garcia ng ilang detalye sa pagbabalik niya sa "MMK."

"Makikita natin dito lahat ng hirap na pinagdaanan niya para makamit ang pangarap niya at kung sino ang kinuhaan niya ng inspirasyon para makamit ito. Excited akong makita niyo ang kuwento," ani Garcia na ibinida rin ang naging proseso sa taping ng "MMK."

"Actually ini-expect ko na magiging mahirap 'yung shoot. Pero mas naging organize, kasi dapat tama lahat ang ginagawa. Mas nasa oras at masaya lang ako na natapos namin ito ng safe lahat. At masaya ako na naging part ako nitong 'MMK' new episodes kasi ngayon lang sila nag-shoot ng MMK, 'yung mga bagong episodes," dagdag ni Garcia na ibinahagi rin ang naging hamon sa muli niyang pag-arte.

"Yung emosyon ko parang makina na kailangang pinapainit para gumana siya. So mga first day ko, first scene ko sobrang hirap na hirap ako. Ang hirap pa lang bumalik sa trabaho kapag ang tagal mong napahinga. Naging mahirap pero kinaya, kinausap ako ni direk," kuwento ni Garcia.

Nitong Martes, inilabas na ang teaser ng "MMK" tampok si Garcia.

Makakasama ni Garcia ang mag-asawang sina Nonie at Shamaine Buencamino at si Dexter Doria sa direksiyon ni Nuel C. Naval at panulat ni Arah Jell Badayos at Jaymar S. Castro.

Mapapanood ang "MMK" ngayong Sabado ng gabi sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, iWantTFC at A2Z Channel 11.

Maliban sa "MMK," aabangan din si Garcia sa pelikulang "Keys to the Heart" kung saan makakasama niya sina Zaijian Jaranilla at Charo Santos-Concio.

