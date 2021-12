MAYNILA -- Ipinagdiriwang nina Ice Seguerra at Liza Diño ngayong Disyembre 8 ang kanilang ika-7 anibersaryo bilang mag-asawa.

Sa Instagram nitong Miyerkoles, idinaan sa tula ni Diño ang mensahe niya kay Seguerra para sa espesyal nilang araw.

Narito ang tula ni Diño para kay Seguerra na isinulat niya sa kanilang ika-7 taon nila bilang mag-asawa.

IKAW AT AKO, PITONG TAON NA TAYO

By Liza Dino-Seguerra

Tatlong beses mag-post ng "happy monthsary" sa isang buwan

5, 8, 14… walang katapusang aylabyuhan

Nagpapasiklaban sa paghayag

nang ating pag-iibigan

Mula tula, hanggang katha,

hindi nauubusan

Ngunit lumipas ang mga taon

unti-unting nabawasan.

3,2,1… minsan pa’y nakakalimutan

Mga post natin dati, ngayon

mangilan-ngilan na lamang

Wala na nga bang time kahit ilabyu

man lang?

Nagtatampo, nasasaktan, minsan naaapektuhan

Pareho pa rin kaya ang nararamdaman?

Ano nga ba ang sukatan nang

tunay na pagmamahalan?

Kailangan bang ipagsigawan

Para lang mapatunanayan?

At dun din natanto, mga sagot

sa tanong ko

Diyos ko, mahal ko pitong taon na tayo

Di man alam ng mundo kung ano ang

ating kwento

Kailanma'y di nagbago, kinikilig pa rin

ako sa 'yo

Binuhay, nabuhay nang pagmamahal mo

Walang katumbas, langit sa piling mo

Sa hirap at ginhawa magkasama tayo

Ikaw at ako, mahal ko, habambuhay na' to."

Matatandaang ikinasal sina Diño at Seguerra sa California noong December 2014.

Muli silang nagpalitan ng sumpaan sa isang "symbolic ceremony" na ginanap naman sa Batangas noong Enero 2015.

