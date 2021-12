AJ Raval in 'Crush Kong Curly'

MAYNILA -- Aminado ang sexy star na si AJ Raval na ang pag-iingat sa kanyang mental health ang tinutukan niya sa pinakabago niyang pelikula.

Bibida si AJ sa pelikulang "Crush Kong Curly" kung saan kasama niya ang dating miyembro ng Hashtags na si Wilbert Ross bilang kanyang leading man.

Sa "Showtime Online U" nitong Martes, nagbahagi sina AJ at Ross tungkol sa kanilang bagong proyekto at kung paano nila ito pinaghandaan.

Pag-amin ni AJ, ang pangangalaga sa kanyang mental health ang mas inuna niya.

"No. 1 preparation ko is ni-ready ko ang mental health ko. Kasi alam ko na may mga tao na naman na, alam niyo na mayroon na namang komento na hindi magaganda. Sa katawan ko naman, hindi ako masyado nag-prepare, pero nagbawas ako ng food," ani AJ.

Pag-amin din ni AJ, nakakaugnay siya sa kanyang karakter sa pelikula na si Elle, isang sexy streamer na makikilala si Peter na dating seminarista.

"Naging streamer din ako before, 'yun lang sa gaming ako. Tapos nagse-sexy scene ako sa movies. Parang nakaka-relate ako sa character ni Elle na kahit nagpapa-sexy siya, may meaning 'yung ginagawa niya," pahayag ni AJ.



Matatandaang nito lamang Oktubre, nagdesisyon si AJ na pansamantala muna siyang magpapahinga sa social media para maprotektahan ang kanyang mental health. Ito ay matapos siyang madamay sa kontrobersiyal na hiwalayan nina Kylie Padilla at Aljur Abrenica.

Nauna nang itinanggi ni AJ, anak ng dating action star na si Jeric Raval, na third party siya sa pagkakasira ng relasyon ng dalawang artista.

Noong nakaraang buwan lamang, sa isang virtual conference para rin sa "Crush Kong Curly," hindi napigilan ni AJ ang maging emosyonal nang maalala ang mga panghuhusga sa kaniya ng ibang tao.