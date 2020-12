Lassy Marquez, inaming takot siya kay Ogie Diaz noong una

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Ang komedyante at "It's Showtime" host na si Vice Ganda ang dahilan kung bakit naging magkaibigan sina Ogie Diaz at komedyanteng si Lassy Marquez.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ng dalawa kung paano nagsimula ang kanilang pagkakaibigan.

"Number 1 fan ako ng mga stand-up comedians. Una si Vice, tapos sila. Nagpi-feeder sila, nagsa-sidekick sila kay Vice kaya ayon nagustuhan ko rin sila kasi ang galing ng tandem nila," kuwento ni Diaz na dating humawak sa karera ni Vice Ganda.

"Nira-raket pa kami niyan, hanggang sa doon kami naging close ni Mama Ogs sa bawat raket," ani Marquez.

"Siyempre ako rin komedyante, eh sila hindi sila corny kaya kinlos (close) ko, chinika ko sila, sila ni MC, pati si Chad. Lahat actually. Pero kami (ni Lassy) 'yung magkasundo kasi 'yung iba may attitude," birong hirit ni Diaz.

Pag-amin ni Marquez, noong una ay may takot pa siya na makasama si Diaz.

"Ogie Diaz is Ogie Diaz, hindi ba bata ka pa lang napapanood mo na siya. Sa 'May Minamahal' hindi ba? Respeto, hindi 'yung sobrang takot naman," kuwento ni Marquez.

"Mataas ang standard ni Mama Og pagdating sa comedy kasi at sa lahat ng mga bagay. 'Yung respetadong tao kasi, kapag sinabing Ogie Diaz is Ogie Diaz. Kaya nandoon ang takot pero may respeto yung ganun," dagdag ni Marquez.

At kahit sa gitna ng pandemya, napanatili pa rin nina Diaz at Marquez na bukas ang kanilang komunikasyon.

"Siyempre digital connection, 'yan na ang uso ngayon, may cellphone. Kapag may kailangan naman hindi naman iniisip na 'ito naman si Lassy minsan lang mag-text may kailangan pa' walang ganun. Matik yan i-entertain namin ang isa't isa, ganun ang friendship walang kuwentahan," ani Diaz.



Si Marquez ang ninong ng isa sa mga anak ni Diaz.

Sa ngayon ay parehong abala sina Diaz at Marquez sa pagiging vlogger.

Si Lassy ay kilala ngayon sa vlogging community bilang parte ng grupong Beks Battalion.

Watch more in iWantTFC