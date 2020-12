Bituin at Shamcey, may payo kung paano ipagdiwang ang Pasko nitong pandemya

MANILA -- Nagbigay ng mensahe at payo sina Shamcey Supsup at Bituin Escalante para sa mga napanghihinaan ng loob at mga taong nagdadalawang-isip na ipagdiwang ang Pasko dahil sa pandemya at mga pagsubok na hinarap ngayong taon.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, sinabi ni Bituin na makakatulong na isipin ang kalagayan ng iba para makita mo kung gaano ka kapalad.

"Sa ibang tao, hindi kailangan ng pandemya para makaranas ng Pasko na kulang, in the material sense. Kasi marami sa atin kahit wala pang pandemya ay hirap na makapaghain ng pagkain even on a regular day. So if we just forget about ourselves, kalimutan muna natin ang ating sarili... It helps because it gives us a perspective na sinusuwerte pa rin tayo kahit paano. Sa totoo lang, sinusuwerte pa rin tayo," ani Escalante.

Para naman kay Supsup, mas magandang makita na ang pinakamahalagang regalo ngayong Pasko ay ang buhay.

"This pandemic really shook us, 'yung ating core. Ako rin personally I had to question like what are we going to do? What's the future? And then kapag nandoon ka sa problema, 'yun lang ang iniisip mo, talagang wala ng hope, wala ng pag-asa. But when you look outside of it and you go out of that, you will realize na that the greatest gift that we have is the life we are living now. So we should be happy that our family is still here, they have survived the pandemic," ani Supsup.

Dagdag niya: "I think this year talaga is really about survival. Whatever we lost this year we will gain it in the future. So dapat huwag nating isipin 'yung mga nawala because God will always provide. Just have faith."

Aminado rin ang dalawa na ngayong taon, maiiba ang pagdiriwang ng kanilang Pasko.

"Kasi kapag Pasko it's either umuuwi kami ng probinsiya para makasama ang Papa ko at ibang relatives. But for now since bawal pang mag-travel at maliliit pa ang mga bata, siguro maliit na salo-salo lang sa bahay. As long as magkakasama, 'yun naman ang importante," ani Supsup.

"Also masarap ding isipin na may mga hindi rin nagbabago na parang kapag Pasko ang pinakaimportante pa rin ay magkakasama ang pamilya, maski saan pa 'yan, maski sa bahay. Maski lumiit basta magkakasama ang Pamilya," dagdag ni Escalante.

