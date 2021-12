MAYNILA — Dalawang buwan matapos siyang makunan, nag-open up ang aktres at vlogger na si Alex Gonzaga kung paano siya tinulungang ng ate na si Toni at kaibigang si Melai Cantiveros na maghilom mula sa masakit na karanasan.

Ayon kay Alex, nagpapasalamat siya sa suportang ibinigay sa kaniya ni Toni at ng brother-in-law na si Paul Soriano.

"Ang ate ko 'yong una kong sinabihan when I got pregnant. And then siya rin 'yong isa sa mga una kong sinabihan nang hindi maging maganda 'yong outcome," kuwento ni Alex.

"Ang ate ko, hindi mo man mararamdaman 'yong physically na nandiyan siya because iba na 'yong bahay niya, pero her presence, love and 'yong care niya, nararamdaman mo," dagdag niya.

Ayon naman kay Toni, parati silang nariyan ni Alex para sa isa't isa.

Nakatulong umano na dalawa lang silang magkapatid sa pagkakaroon ng magandang samahan.

Bukod sa ate, nagbigay din ng suporta noong mga panahong iyon ang malapit na kaibigan na si Cantiveros.

"Inantay ko lang siya, kung ready na siyang magsalita. Siyempre pinakamahirap 'yong hurting," kuwento ni Cantiveros.

Buo naman ang tiwala ni Alex na darating pa rin ang biyaya sa kanila ng asawang si Mikee Morada.

Makakasama ng magkapatid na Gonzaga si Cantiveros sa horror-comedy film na "Exorsis," isa sa mga kalahok sa darating na Metro Manila Film Festival.

— Ulat ni Mario Dumaual, ABS-CBN News

