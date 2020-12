Kean Cipriano, may mensahe sa kaarawan ng misis na si Chynna Ortaleza

MAYNILA -- Isang espesyal na mensahe ang ibinahagi ni Kean Cipriano para sa kanyang misis na si Chynna Ortaleza na nagdiwang ng kanyang kaarawan nitong Linggo, Disyembre 6.

Sa kanyang post sa Instagram, nagbabalik-tanaw si Cipriano na inaming high school crush niya ang kanyang misis.



"Mabait sa 'kin ang tadhana. Akalain mong 'yung high school crush ko, naging asawa ko. Hahaha tindi di ba! Yung joke na 'bata pa lang ako pinapanood na kita,' totoo yun sa 'kin," ani Cipriano.

"Naaalala ko birthday ko dati, pinanood namin ng parents ko 'yung pelikula na 'Kuya' sa Ever Gotesco. Crush na crush kita sa pelikula na 'yon. Isa 'yon sa paborito kong barkada film. Tapos ngayon.. kasama na kita almost every single second ng buhay ko," dagdag na kuwento ni Cipriano.

Ibinahagi rin niya ang kanyang dasal at pangako para sa kanyang minamahala na maybahay.

"You deserve to be happy. Praying for good health, wealth, peace of mind and calmness. Andito lang ako palagi para sayo. I love you!" aniya.

Sa comment section naman ng kanyang post ay nagpasalamat si Ortaleza sa mister.

"I love you! Thank you mahal ko.., ani Ortaleza.

Sa kanyang post sa Instagram, ibinahagi naman ni Ortaleza na napuno ng kantahan at sayawan ang kanyang kaarawan.

"May pa gig sa bahay!!!! Best birthday gift ever. Thank you Kean for the song & the kids for the dance party," ani Ortaleza.

Nito lamang nakaraang buwan, ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang ika-5 anibersaryo bilang mag-asawa.

Noong 2017, kinasal sila sa isang church ceremony at ngayon ay may dalawa ng anak.

Related video:

Watch more in iWantTFC