'Hindi ko kayo iiwan', Kim Chiu ibinahagi ang pagmamahal sa ABS-CBN

MANILA -- "Samahan kita, hindi ko kaya iiwan." Ito ang bahagi ng mensahe ni Kim Chiu tungkol sa kanyang pagiging Kapamilya.

Nitong Biyernes, muling pumirma ng kontrata si Chiu bilang artista ng Star Magic. Nito lamang Sabado, gamit ang social media, ibinahagi ni Kim ang saya na manatili sa ABS-CBN na itinuturing niyang tahanan.

"12.4.2020 KAPAMILYA!❤️💚💙. This may be the most memorable contract signing for me. I may be emotional at times whenever this topic is being brought up. I am happy to be here," ani Chiu.

Ayon sa aktres, maliban sa hamon ng pandemya at problemang hinarap ng ABS-CBN dahil sa prangkisa, iginiit ni Kim na unti-unti nang bumabangon ang network.

"Ang daming nangyari. This year is the most challenging year for all of us, with the pandemic plus what happened to our home, 💔 ABS-CBN, 💙💚❤️ ngayong taon pinaka nasugatan, pinaka tinapakan, pinaka nasaktan. Nadurog ang bawat Kapamilya. Kabilang na ako duon. No one knows what will happen, pero eto tayo unti unting bumabangon, unti unting nagpapagaling. ❤️," ani Chiu.

"Isang pamilya tayo, sa hirap at ginhawa magtutulungan. Samahan kita, hindi ko kayo iiwan. Salamat sa tiwala na binigay nyo po sa akin. Better days are coming! Manalig lang tayo, hindi niya tayo pababayaan.🤍🙏🏻👍🏻," dagdag ni Chiu.

Sa kanyang post, muli ring nagpasalamat si Chiu sa lahat ng mga taong nakasuporta sa kanya.

"To my handler @edith.farinas and to our new head of @starmagicphils @direklauren tatay!!!❤️ I'm happy to be under your guidance in the coming days, months, and years to come!💋 May this new chapter be filled with love, harmony, light, and happiness.💙❤️💚 #kapamilya," ani Chiu.

Maliban kay Chiu, ilan pa sa mga bituin na pumirma muli ng kontrata sa Star Magic ay sina JM de Guzman, Robi Domingo, Joseph Marco, Enchong Dee, Kira Balinger, Andrea Brillantes at Jane de Leon.

Pumirma rin ng exclusive talent management contract sa Star Magic ang all-girl Pinoy pop group na "Bini" at Star Hunt Academy boys.