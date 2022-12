Mula sa TikTok account ni Ogie Diaz

MAYNILA – Hindi napigilan ng mang-aawit na si Kyla na maluha nang awitin ang “Tanging Yaman” sa huling araw ng lamay para sa ina ni Erik Santos.

Sa video na nakuhanan ni Ogie Diaz, mapapanood na tuluyang bumuhos ang luha ni Kyla sa dulong bahagi ng kanta para sa yumaong nanay ni Santos na si Angelita.

Mabilis namang tumayo si Regine Velasquez upang samahan ito sa harapan at saluhin ang kanta sa umiiyak na si Kyla.

Mabigat ang naging mga emosyon sa huling gabi ng lamay sa ina ni Santos na dinaluhan ng mga malalapit niyang kaibigan sa showbiz higit lalo ng mga kasamahan nito sa “ASAP Natin ‘To.”

Kabilang sa mga naghandog ng awitin ay sina Morissette Amon na inawit ang “You Raise Me Up” habang kinanta naman ni Jason Dy ang “Sa’Yo Lamang.”

Nag-duet naman sina Velasquez at Martin Nievera sa awiting “The Prayer.” Si Ogie Alcasid naman ang kumanta ng "Hindi Kita Malilimutan" habang "Ugoy ng Duyan" naman ang inawit ni Vina Morales.

Hindi rin nawala ang malapit na kaibigan ni Santos na si Angeline Quinto na inalay ang "Huwag Kang Mangamba" para sa ina ng Kapamilya singer.

Nagbigay din ng awitin si Darren Espanto nang kantahin ang "Tears in Heaven." Madamdamin din ang naging pag-awit ni KZ Tandingan sa "Wag Ka Nang Umiyak."

Kinanta naman ni Yeng Constantino ang "Always Remember Us This Way."

Pumanaw noong nakaraang linggo si nanay Angelita matapos ang pakikipaglaban sa sakit na cancer.

“Nanay, I know you are in a better place now. BEST place actually kasi kasama mo na si Papa JESUS. No more pain, no more NGT, no more pig tails, no more catheters, no more tests and scans, wala nang mga nakatusok sa katawan mo, no more chemo, no more blood transfusion, no more oxygen tank, no more bed sores, no more diapers, makakahinga ka na ng mapayapa without any machine, no more cancer,” saad ni Santos sa kaniyang Instagram account.

