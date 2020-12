Payatas Kids Choir nakatanggap ng mga regalo mula sa 'ASAP' artists

Nakatanggap ang isang miyembro ng Payatas Kids Choir ng gadget mula kay ZsaZsa Padilla na magagamit niya sa kaniyang pag-aaral. Screengrab mula sa 'ASAP Natin 'To'

May maagang pamaskong natanggap ang mga miyembro ng Payatas Kids Choir mula sa mga bumubuo ng Sunday noontime concert show na "ASAP Natin 'To."

Ipinalabas ngayong Linggo sa "ASAP" ang pamamahagi ng Kapamilya singers ng mga laptop, tablet at iba pang regalo sa naturang singing group, na binubuo ng mga high school at college students.

Magagamit umano ng mga miyembro ng Payatas Kids Choir ang mga natanggap na gadget para sa kanilang pag-aaral ngayong ipinatutupad ang online learning dahil sa coronavirus pandemic.

Nabili ang mga regalo sa pamamagitan ng pondong nalikom ng mga "ASAP" artist sa online benefit concert na idinaos nila noong nakaraang buwan.

"Ang sarap sa pakiramdam na nagsama-sama 'yong artists... for us, for the benefit of the kids, which is for their education," sabi ni Michael Melvin Odoemene, conductor ng Payatas Kids Choir.

Kasama ng "ASAP" singers ngayong Linggo ang Payatas Kids Choir sa pagkanta ng "Ikaw ang Liwanag at Ligaya," ang 2020 Christmas ID ng ABS-CBN.

Noong unang araw ng Disyembre, inilabas ng ABS-CBN ang official video para sa "Ikaw ang Liwanag at Ligaya," na ngayo'y may higit 3 milyong views na sa YouTube.