PANOORIN: Proposal video ng ‘Goin’ Bulilit’ star na si Trina Legaspi

MAYNILA — Matapos i-anunsiyo ang kaniyang engagement, inilabas ng dating "Goin' Bulilit" star na si Trina "Hopia" Legaspi ang nakakakilig na video ng pag-alok sa kaniya ng kasal ng fiancé na si Ryan Jarina.

Nai-post ni Legaspi sa kaniyang YouTube channel ang video ng proposal, na nangyari noong Nobyembre 22 sa isang barbershop.

Noong araw na iyon, pumunta sina Legaspi at Jarina sa naturang barbershop para mag-inquire ng mga serbisyo nito.

Nag-alangan si Legaspi na pumasok sa barbershop, lalo nang makita niyang may surprise na proposal na mangyayari sa establisimyento, base sa kuha ng video.

Pero pinilit siya ng nobyo na pumasok sa loob at habang nagtatanong sila tungkol sa service rates, nagulat si Legaspi na makita roon ang kaniyang mga kamag-anak. Makalipas ang ilang saglit ay napagtanto ni Legaspi na para sa kaniya pala ang proposal.

"We've been together for six years so I feel like we're ready with the next level of our relationship," sabi ni Jarina habang nagpo-propose sa aktres.

Nag-umpisa ang showbiz career ni Legaspi sa "Goin' Bulilit," kung saan nakasama niya sina Kathryn Bernardo at Julia Montes.

Tumigil muna sa showbiz si Legaspi para ipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral. Nagtapos siya ng kursong communications noong 2016.

Kalauna'y bumalik sa pag-arte si Legaspi, na kasalukuyang talent ng Star Magic.