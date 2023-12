Charo Santos, ibinahagi ang payo kay Coco Martin

MAYNILA -- Ibinahagi ni Charo Santos ang payo niya kay Coco Martin, na bida ngayon ng seryeng "FPJ's Batang Quiapo."

Sa serye, ginagampanan ni Santos ang karakter ni Tindeng, ang lola ng bidang karakter na si Tanggol (Martin).

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, naging bukas si Santos tungkol kay Martin matapos niyang makatanggap ng isang video message mula sa aktor bilang sorpresa sa kanya ng pang-umagang programa ng ABS-CBN.

"Oo, love na love ko rin siya. Very committed, very generous na tao. Hindi lang sarili niya ang iniisip niya, iniisip niya lahat ng mga kasamahan niya sa trabaho. He can be misunderstood, pero 'yung gusto niyang dedikasyon mo sa trabaho ay nanggagaling lang sa pagmamahal niya sa kanyang propesyon, pagmamahal niya sa industriya," ani Santos.

"Si Coco, alam niya ang buhay. Alam niya ang totoong buhay. When he speaks about kahirapan, alam niya ang kahirapan. When he speaks about pagsisikap, alam niya ang sinasabi niya, so totoo lahat 'yon sa kanya. So nakaka-inspire kasi nangarap siya para sa sarili niya at sa pamilya niya," dagdag ni Santos.

Sa programa, ibinahagi rin ni Santos ang payo niya kay Martin.

"Ang payo ko sa aking apo kapag nagkikita kami, 'huwag ka makakalimot, stay grounded.' Because you know sometimes when you are successful nakakalimot tayo. Nawawala 'yung awareness natin sa totoong nangyayari sa buhay, nakakalimot. So dapat huwag na huwag makalimot. You stay grounded because lahat ay lumilipas, lahat," ani Santos.

Maliban kay Martin, nagpaabot din ng video message para kay Santos si Piolo Pascual, isa rin sa hinahangaang aktor ng dating pangulo ng ABS-CBN.

Samantala, mapapanood ang "Batang Quiapo" mula Lunes hanggang Biyernes, alas otso ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

