Joshua Garcia, tigil muna sa paggawa ng vlogs

MAYNILA -- "Hndi lang siya talaga para sa akin."

Ito ang sinabi ng aktor na si Joshua Garcia kung bakit tumigil siya sa paggawa ng vlog.

"Ako, ang tagal kong tinigilan ang vlog. Nag-vlog lang ako nung nag-pandemic kasi nga wala akong magawa, nasa bahay ka lang. 'Yung time na 'yon 'yun ang trend. Halos lahat ng artista nagba-vlog noon. So sabi ko, 'why not? bakit di ko subukan.' Pero malalaman mo kasi kapag para sa iyo," ani Garcia sa vlog ng talent manager at showbiz writer na si Ogie Diaz.

Ayon kay Garcia, sakaling magbabalik siya sa vlogging ay kailangang magkaroon siya ng bagong content na ipapakita sa mga tagahanga.

"Kung sakaling magbalik man ako gusto ko may content ako na ibibigay na hindi nakikita ng tao talaga. Kasi ngayon parang halos parehas na ang inilalabas," ani Garcia.

"Ngayon medyo busy pa. Hindi naman tamad (na mag-vlog). Marami lang ginagawa," dagdag ng aktor.

"Pinrivate ko nga ang mga videos ko kasi nung pinapanood ko nung tumatagal, 'ang baduy ko naman dito, bakit ko ba ginawa ito?' So pinrivate ko na... Baka pag-arte lang ang kaya kong gawin sa ngayon," ani Garcia na iginiit na nananatili naman siyang masaya sa paggamit ng TikTok.

Matatandaang Agosto 2020 nang simulan ni Garcia ang pagba-vlogging.

Sa ngayon ay abala si Garcia bilang bidang aktor sa seryeng "Mars Ravelo's Darna" kung saan bidang aktres si Jane de Leon.



Napapanood ang “Darna” sa ika-walo ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, CineMo, A2Z, at TV5.

Mapapanood din ang seryeng prinodyus ng JRB Creative Production sa iWantTFC at TFC.

