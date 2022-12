‘Dream Maker’: Team Deviant wagi sa unang mission match up

Screenshot mula sa Dream Maker YouTube channel

MAYNILA — Wagi ang Team Deviant sa pamumuno ni Wilson Budoy sa kanilang unang mission match up.

Para sa kanilang unang misyon, pumili ang mga judges ng sampung leader para pamunuan ang pag-perform ng mga hit songs ng ilan sa mga sikat na boy and girl group.

Magkakaharap ang lower at higher ranking leaders para sa match up at kinakailangan makakuha ng mas mataas na score para makuha ang additional 100 points sa kanilang final score.

Sa Sunday episode, nakakuha ang Team Deviant ng average score na 583.6 points at natalo ang Team Rival na may 556.3 points.

Kasama ni Budoy sa kanyang grupo sina Jom, Jeremy, Kim, at Jay-R at kabilang naman sa Team Rival sina Reyster, Marcus, Omar, Rez, Denrich, at JL.

Makakakuha ang Team Deviant ng 100 points para sa kanilang total points pare sa unang mission.

Narito naman ang magkakaharap-harap sa susunod na linggo.

"Awitin Mo, Isasayaw ko" ng VST and Company (Team Vinci vs Team Russu)

"Tearin’ Up My Heart" ng Nsync (Team Tatin vs Team Matt)

"Da Coconut Nut" ng Bini (Team Jeromy vs Team KL)

"He’s Into Her" ng BGYO (Team Drei vs Team Laurence)

Mapapanood ang ‘Dream Maker’ tuwing Sabado at Linggo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at A2Z.

