Screenshot from Karen Davila’s YouTube channel.

MAYNILA — Pinasilip ng aktor at vlogger na si Awra Briguela sa unang pagkakataon ang kaniyang bagong tahanan sa pamamagitan ng vlog ng broadcast journalist na si Karen Davila.

Kwento ni Briguela sa kalalabas lang na vlog ni Davila nitong Sabado, sobrang nagagalak siya sa bagong milestone niya sa buhay.

“Before, abot mo lang ‘yung kisame namin. Ngayon, high ceiling (na),” ani Briguela.

“Super happy po kasi ‘yung pinanggalingan namin, super iba talaga rito… And ngayon, iba na kasi secured na kami sa subdivision, bilang lang nakakapasok, tapos sobrang ganda pa ng house,” dagdag pa ng dating child star.

Sa house tour ng aktor, ipinakilala rin niya ang kaniyang pamilya, kabilang ang kaniyang kapatid na si Bryon na miyembro rin ng LGBT community kagaya niya.

Kwento ng kaniyang ama, tanggap niya kung saan man masaya ang kanyang mga anak.

“Sa’kin naman po, ano eh, kung saan masaya ‘yung anak ko, roon po ako masaya. Nung nararamdaman ko pong ganoon siya, tinanggap ko na po sa sarili ko kasi kung hindi ko po matatanggap, papaano pa ‘yung ibang tao?” sabi ng kanilang ama, patungkol kay Awra.

Masaya si Briguela na proud ang kaniyang ama sa mga achievements niya sa buhay.

“Hindi niya po ako kinakahiya sa ibang tao, lalo sa mga tropa niya at mga kaibigan. Talagang binibida niya pa kaming magkapatid. ‘Pag may occasion po, pinapasayaw po kami ni Papa. Proud siya na may anak siyang gay.”

Pinag-usapan rin sa panayam ang pagtatapos ng kolehiyo ng kaniyang ama kahit may edad na ito.

Nagkaroon naman ng salu-salo sina Briguela bilang pagdiriwang sa nagdaang kaarawan ni Davila.

FROM THE ARCHIVES

