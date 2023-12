Charo Santos, naging bukas sa pagpanaw ng mister

MAYNILA -- Sa unang pagkakataon, naging bukas si Charo Santos sa kung paano niya hinarap ang pagpanaw ng mister na si Cesar Rafael M. Concio Jr.

Matatandaang Oktubre nang naglabasan ang balita ukol sa pagpanaw ni Concio.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ni Santos na bagama't pumanaw ang mister ay nananatili ang presensiya at paggabay nito sa kanya.

"Sa sitwasyon ko kasi my husband had a lingering illness. So may panahon kaming mag-asawa na makapag-usap ng napakaraming bagay. At ang isa sa napag-usapan namin ay the possibility that he will go ahead of me. Pero sa aming pag-uusap, alam ko at sabi niya sa akin, 'Mom, it's okay, mauuna lang ako, balang araw magkikita rin tayo.' And I feel that. Nag-iisa ako sa bahay pero I feel his presence everywhere. Alam kong nandiyan lang siya, alam kong nandiyan pa rin siya tumitingin sa akin, gumagabay sa akin. Happy siya sa akin," ani Santos.

"Ngayon happing happy siya na nandito ako having a chat with you. Alam ko na one day ay magkikita nga kami. Sabi niya, ang kamatayan ay parte ng buhay. Wala ngang permanente, hindi ba? We will all get there so dapat maluwag sa dibdib ang pagtanggap natin. We treasure every moment with our loved ones kasi hindi natin alam kung kailan mawawala 'yung mga mahal natin sa buhay. Pahalagahan natin ang bawat oras na kasama natin sila," dagdag ni Santos.

Umabot ng higit sa apat na dekada ang pagsasama nina Santos at kanyang mister bago ito bawian ng buhay. Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, ibinahagi rin ni Santos ang natutunan sa mister na habambuhay niyang panghahawakan.

"He taught me unconditional love. Minahal niya ako, 'yung aking katauhan. Nung bago kaming kasal, gumising ako ng madaling araw para ipaghanda siya ng agahan. Tapos sabi niya sa akin, 'Bakit ka gumising ng maaga?' Sabi ko, 'Asawa mo na ako; ipaghahanda kita ng agahan.' Sabi niya, 'Hindi na kasi nandiyan naman si Manang para maghanda ng breakfast ko.' 'Ipagtitimpla kita ng kape?' sabi ko. Sabi niya, 'Hindi na, si Manang na 'yan, bumalik ka na lang sa pagtulog mo.' So umalis na siya, ako naman ay nagtataka. Hindi ba ang asawa ganun ang role naitn, gigising tayo ng maaga, pagsisilbihan natin ang asawa natin. Nung gabi nang nagdi-dinner kami, sabi niya, 'Mom, maraming salamat sa paggising mo ng maaga. Pero ito ang tandaan mo before you are a wife, or a mother, you are a person with your own dreams, with your aspirations. You were gifted by the good Lord with talents and skills that you can develop pursue your dreams," kuwento ni Santos.

"So nirespeto niya ang pagkatao ko at hindi niya ako inilagay sa isang kahon. Minahal niya ang buong katauhan ko. And he was never threatened by my success. I realized the real meaning of unconditional love. In the years that my husband was sick, he was never a big burden. Hindi siya naging mabigat sa akin, masaya ako na inilagaan ko siya, masaya ako na naibigay ko ang lahat para sa kanya. So naturaan niya ako dahil sa ipinakita niyang unconditional love sa akin, sinuklian ko rin 'yon, kasi natutunan ko ang unconditional love sa kanya. He allowed me to be the person that I am," ani Santos.

Nagbunga ng dalawang anak ang pagsasama nina Santos at mister nito. Mayroon din silang apat na apo.

Sa programa, ibinahagi rin ni Santos kung paano hinaharap ng kanilang pamilya ang paglisan ng kanilang ama.

"I believe in this, the less said it's better. You just feel each other. Learn to read the nuances of each person in the room at respetuhin mo ang bawat tao na nakasama mo. So ganun lang. Mararamdaman mo naman 'yung pagmamahal, the overdriving sentiment at value doon sa pamilya," ani Santos.

Sa programa, ipinaabot naman ng pamilya at mga kaibigan ang pagmamahal nila kay Santos sa pamamagitan ng video messages.

Maliban sa kanyang mga anak at apo, nagbigay mensahe rin si Rina Concio, ang kanyang stepdaughter, gayundin ang mga kasamahan sa industriya na sina Piolo Pascual at Coco Martin. Nagbigay mensahe rin sa aktres ang kanyang mga kasambahay.

"I am just so full of gratitude. My heart is full. I'd like to say my family means everything to me, they are my life. My heart is full.. I am grateful. thank you for the love," ani Santos patungkol sa kanyang pamilya.

"Rina was 12 years old when I got married to her father. She became a real friend to me. I am so very happy to know that she has found true love, she has found her peace that's what I've been praying for her. I miss her. She's moved to San Francisco for good but she's in my heart and will always be in my heart," ani Concio tungkol kay Rina.

Ibinahagi naman ni Santos na naging hingahan niya ang kanyang "angels" o mga kasambahay sa pinakamahirap na parte ng kanyang buhay.

"Parte sila ng pamilya namin. Sometimes mayroon kaming hindi pagkakaunawaan pero alam mo rin na nandoon ang pagmamahal at respeto para sa bawat isa. When I was going through the most difficult period of my life, when my husband had a lingering illness, iniiyakan ko sila. Sila 'yung iniiyakan ko, sila ang tinatakbuhan ko, sila nakakarinig ng frustrations ko, disappointments ko, ng hurts ko. At sila lang 'yung nakikinig lang walang sinasabi hinahayaan lang ako. Tapos kapag nakalma na ko, alam mong nandiyan lang sila, ni respeto lang ang katahimikan ko," kuwento ni Santos.

Sa ngayon ay parte si Santos bilang Tindeng, ang lola ni Tanggol sa "FPJ's Batang Quiapo" kung saan bida si Martin.

Mapapanood ang "FPJ's Batang Quiapo" mula Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

