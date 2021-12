Mula sa Instagram ni Heaven Peralejo



Sa gitna ng mga kontrobersiyang kinakaharap, makahulugang mensahe ang iniwan ng aktres na si Heaven Peralejo sa publiko sa kaniyang social media account.

Sa kaniyang Facebook page, pinayuhan ni Peralejo ang publiko na magpakabait na ngayong Kapaskuhan kasama ng isang quote artcard ng kaniyang naging sagot kay Darla Sauler tungkol sa kanila ni Kimpoy Feliciano.

“Guys malapit na mag Christmas mag pakabait na po ang lahat,” maikling saad ni Peralejo.

Kasunod ito ng paglilinaw ng aktres na magkaibigan lamang sila ni Feliciano, salungat sa usap-usapan ng maraming netizens matapos siyang batiin ng aktor sa Instagram sa kaniyang kaarawan.

“Hindi talaga. Di ba kapag kunyari yung friend mo, ‘Uy beh,’ ganoon. Pero kami ni Kimpoy, we are very best friends,” ani Peralejo nang tanungin si Sauler.

Matapos ang mga nabigong relasyon, mas nais muna niyang pagtuunang pansin ang self-love.

“Single ako pero not ready to mingle. 'Yung kay Kimpoy, guys, masaya lang din na nagkaroon talaga ako ng kaibigan sa showbiz. Thankful kami sa isa’t isa na finally nakahanap ka rin na kaibigan talaga na lumalabas kahit hindi magkasama sa work,” paliwanag ng aktres.

Humirit din ito sa mga basher niya na sinabihan niyang magpahinga matapos mabilis na husgahan ang kaniyang pagkatao.

“Guys, alam niyo, magpahinga rin kayo, OK? Magpahinga kayo sa kaka-bash sa akin. Sabi ko nga sa inyo, single ako pero not ready to mingle. Huwag tayo mag-assume at gumawa ng issue na wala naman talagang issue. Christmas na, oh. Dapat happy, happy,” paalala ni Peralejo.

Sa sariling vlog, itinanggi rin ni Feliciano na may namamagitan sa kanila ng Kapamilya actress at sinabing matagal na silang magkakilala nito.

Noong nakaraang buwan, kinumpirma ni Peralejo na single na ulit siya kasunod ng pagtatanggal ng mga retrato kasama ang dating nobyo na si Kiko Estrada, ilang linggo matapos aminin ang kanilang relasyon.

