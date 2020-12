Michael Flores, biktima ng 'basag-kotse'

MAYNILA -- Biktima ng pagnanakaw o "basag-kotse" ang aktor na si Michael Flores.

Ito ang ibinahagi ni Flores sa social media nitong Huwebes, Disyembre 3.

Sa Instagram, ibinahagi ni Flores ang mga retrato kung saan kita ang basag na salamin ng kanyang kotse.

"Unfortunately, while I was parked outside the resto after playing badminton, this happened... tsk.. Diyos na lang bahala sa inyo," ani Flores sa caption ng kanyang post.

Hindi na na nagbigay ng iba pang detalye ang aktor sa insidente. Hindi rin naibahagi ni Flores kung ano ang natangay ng bumasag sa kanyang sasakyan.

Sa comment section ng kanyang post, nagpaabot naman ng pagkabahala ang mga tagahanga at kaibigan ni Flores.

