KILALANIN: Mga bituin na pumirma ng bagong kontrata sa Star Magic

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — "Tatak Star Magic." Ito ang pinatunayan ng ilang Kapamilya stars nang mag-renew sila ng exclusive contract sa naturang talent management arm ng ABS-CBN nitong Biyernes.

Matapos ang mahigit 1 taong training sa Star Hunt bootcamp, ganap nang Kapamilya sa Star Magic ang all-girl Pinoy pop group na "Bini."

Pati ang Star Hunt Academy boys, pumirma rin ng exclusive talent management contract.

Nag-renew rin ng kontrata sa Star Magic ang mga sumusunod na bituin:

JM de Guzman

Robi Domingo

Joseph Marco

Enchong Dee

Kira Balinger

Andrea Brillantes

Jane de Leon

Kim Chiu

"Iba 'yung feeling ngayon, mas overwhelming, and 'yung spirits ng mga tao sa paligid mo, sobrang taas," ani De Guzman.

Inanunsiyo rin ang paglipad ni Darna bilang isang serye sa telebisyon imbes na pelikula tulad ng naunang plano.

"Grabe 'yung pasasalamat ko sa mga boss kasi until now, 'yung tiwala nila sa akin, na ibigay nila sa akin ang bato," ani De Leon.

Pinasalamatan ni ABS-CBN President Carlo Katigbak ang mga artistang nag-renew ng kontrata sa Star Magic.

"Today, I want to thank the stars who represent ABS-CBN to the world outside. Kayo po ang nagbibigay ng liwanag at ligaya sa ating mga Kapamilya… I hope you believe, as we do, that working in ABS-CBN is not just a career move, it’s not just a job; it’s a calling to serve," ani Katigbak.

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News