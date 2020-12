Chacha Cañete, abala sa kanyang bagong awitin 'Pasko Pa Rin'

MAYNILA -- Isang awit ang handog ng dating "Goin' Bulilit' star na si Chacha Cañete.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes, inawit ni Cañete ang kanyang pamaskong awitin na pinamagatang "Pasko Pa Rin."

Ayon kay Cañete, 16, abala siya sa pag-aaral online.

"Ngayon po ang aking pinagkakaabalahan ay 'yung aking single na 'Pasko Pa Rin,' 'yung promotion po noon at ang akin pong online classes," ani Cañete.

Dagdag ni Cañete, inilabas na rin ng Star Music ang music video ng "Pasko Pa Rin" na likha Jungee Marcelo.

"Ang music video po ng song ko ay nasa YouTube channel po ng Star Music at mayroon din po siyang karaoke version na puwedeng sabayan. So kung mayroon pong gustong kumanta ay puwede niyo pong kantahin 'yon," ani Cañete.

Sa nakaraang panayam ng ABS-CBN News, ibinahagi ni Cañete ang kanyang hiling ngayong Pasko.

"I pray that the pandemic will end and we may be able to continue living our normal lives again. I hope my song, 'Pasko Pa Rin' will be played everywhere to help bring the Christmas spirit back again," aniya.

“It’s already November and still, we are experiencing a dampened spirit. Wala pa po talaga 'yung 'Christmas is in the air.' I hope I may be able to contribute my singing talent to cheer up and inspire everyone this Christmas season,” dagdag ng dating child star.

Isang kampeon na mang-aawit, kinilala ang husay ni Cañete sa paglaban niya sa World Championship of Performing Arts sa US at Europop Competition sa Berlin, Germany.

