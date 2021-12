File Photo/ABS-CBN News

Hindi naitago ng sikat na mang-aawit na si Jed Madela ang pagkadismaya matapos hindi matuloy ang pagpunta sa Amerika para sa concert ng K-pop group na BTS.

Sa kaniyang Twitter account, ibinahagi ni Madela na mayroon na siyang ticket para sa US concert ng sikat na boy group ngunit hindi ito nakalipad dahil may trabaho umano siyang dapat gawin.

Kalauna’y hindi rin pala matutuloy ang nasabing trabaho kaya mas lalong sumama ang loob ng singer sa pangyayari.

“I really had plans to go to LA and watch BTS… I already had a ticket to the concert! Pero may work daw kaya 'di ako makaalis. Ending, 'di na naman pala tuloy mga sinsabing trabaho. Imagine n'yo na lang sama ng loob ko ngayon,” saad ni Madela.

Hindi maikakaila na avid supporter ng BTS si Madela na minsan na ring ikinuwento kung paano nakatulong ang grupo sa kaniyang anxiety.

Sa isang panayam, sinabi nito na abala siya sa panonood ng mga konsiyerto, reality shows, at maging pangongolekta ng mga merchandise ng BTS bilang isang fan.

Ngunit higit pa rito, nakaka-relate umano si Madela sa kuwento ng BTS kung paano nagsimula ang grupo noon.

“Yung BTS helped a lot din because 'yung relatability, because 'yung ginagawa natin ngayon people will see how people will relate to us na nakikita nila on TV -- na 'di pala lumalayo 'yung pinagdadaanan natin,” ani Madela.

Paglalahad niya, nagsisilbing inspirasyon sa kaniya ang BTS lalo na kung paanong minsan ding nagpamigay ng flyers ang mga ito noong hindi pa sila sikat. Bagay na naranasanan ni Madela noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz.

“They started from walang-wala. Na sila mismo 'yung nagbebenta ng sarili nila. Sila ang naglalako ng flyers nila. And I saw myself in that. Dati magmo-mall show ako, minsan walang manonood kasi 'di naman ako kilala,” pag-alala nito.

“Before ako mag-mall show, mag-iikot muna kami mamimigay ng flyers para may manood. Doon nakita ko 'yung pingdaanan ng BTS na from nobody until they became a huge name in the industry.”

Ito rin umano ang kaniyang dahilan kung bakit ito nagtuloy-tuloy sa YouTube -- upang maging inspirasyon din sa ibang tao na kahit artista siya ay pinagdadaanan din niya ang mga nararanasan ng mga ibang tao.

