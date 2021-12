MAYNILA -- Ilang linggo matapos siyang mapalabas sa Bahay ni Kuya, nagsalita na ang aktres na si Chie Filomeno sa kontrobersiyal na pahayag noon ng kasamahang housemate sa "Pinoy Big Brother: Kumunity" (PBB) na si Madam Inutz.

Matatandaang naging usap-usapan ang naging dahilan ni Madam Inutz sa ikatlong nominasyon kung bakit niya binigyan ng dalawang puntos si Filomeno para mapatalsik sa bahay ni Kuya.

"Binibigyan ko ng two points si Chie. Ready na siyang umalis, kasi wala naman siyang ginawa. Wala naman siyang maiambag sa bahay kung hindi pagpapaganda," pahayag noon ni Madam Inutz.

At nito ngang Nobyembre 20, tuluyan nang lumabas ng bahay si Filomeno bilang ikatlong evictee.

Sa "Inside News" ng Star Magic na inilabas nitong Huwebes, iginiit ni Filomeno na hindi nagbago ang pagtingin niya kay Madam Inutz na aniya ay parte pa rin ng nais niya na mapabilang sa Big 4.

Paliwanag ni Filomeno, sa laki ng bahay at dami nila sa loob ay may mga bagay na hindi makikita ng lahat.

"Sa akin kasi tinanong ako kung sino ang Big 4 ko, siya lang talaga 'yung hindi natanggal sa Big 4 ko. As in siya talaga 'yung Big 4 ko whether narinig ko nga 'yung sinabi niya. Kasi alam ko kung ano ang na-offer ko sa loob ng bahay ni Kuya. Alam ko kung ano ang nagawa ko for the housemates and also for myself. Mayroon din kasing instances talaga na ang laki ng bahay so hindi mo makikita rin kung ano ang ginagawa and ang dami po namin," ani Filomeno.

"So doon ko na lang po tiningnan sa perspective na 'yon. And si Madam Inutz, she's a strong, independent woman, a single mom. Alam ko ang pinagdaanan niya. So that doesn't change like kung ano 'yung tingin ko sa kanya kahit narinig ko 'yon. She's still one of my Big 4," ani Filomeno.

Sa huli, ibinahagi ni Filomeno ang mahalagang natutunan niya bilang housemate ni Kuya.

"Never judge or anything like that kasi may pinagdadaanan talaga tayo. And be kind with your words kasi weapon 'yon. Don't give up kahit anong mangyari. Kaya 'yon din ang sinabi ko (sa kanila) nung na-evict ako. Kasi nandoon na kami sa moment talaga na sobrang miss na namin 'yung labas. ... Pero sinabi ko sa kanila 'yun ang unang lumabas sa bibig ko, never ever give up," ani Filomeno na muling nagpasalamat sa suporta at pagmamahal ng kanyang mga tagahanga.

Napapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC, at may 24/7 livestreaming sa Kumu.