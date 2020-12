Nene Tamayo, unang 'PBB' winner, may payo sa bagong housemates

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- "Kailangan matapang."

Ito ang payo ni Nene Tamayo o mas kilala bilang Kumander Nene, ang kauna-unahang big winner ng "Pinoy Big Brother" na ipinalabas noong 2005 para sa mga bagong housemate ng "Pinoy Big Brother: Connect."

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, ibinahagi ni Tamayo na kailangan ang tapang sa mga hamong ibibigay ni Kuya o Big Brother.

"Maraming challenges si Kuya. At saka kalaban mo roon 'yung (pagiging) emosyonal. 'Yun nga noong una hindi ko naiitindihan ('yung) home sickness. Pero sabi ko nga noon kahit anong pagsubok 'yan, kahit anumang challenges ay haharapin ko," ani Tamayo

"Kailangan haharapin ko ng buong katapangan. Hindi susuko. Hindi tayo sumusuko, hindi ba? Lalo na ang mga nanay," dagdag ni Tamayo.

Sang-ayon naman ang mga dati ring "PBB" housemates na sina Dawn Chang at Karen Reyes na bisita rin sa pang-umagang programa ng Kapamilya network.

Ayon kay Tamayo, isa sa magandang inaabangan sa "PBB" ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang personalidad o pag-uugali.

"Ang mga taong nanonood, they can relate kung sino man 'yung mga housemate -- parang ako 'yan. Tapos itong personality na ito kapag nag-uusap sila, mag-a-adjust, so dapat pala ganito ang gagawin ko. Kaya naging patok ang 'PBB' because people who are watching can relate to the housemate," ani Tamayo.

Nang matanong naman kung ano ang mga bagay na natutunan niya sa loob ng Bahay ni Kuya na puwede niyang ipayo sa mga manonood, sagot ni Tamayo: "Unang-una huwag nating i-take for granted kahit simple things 'yan, kahit asin lang 'yan sa loob ng bahay at dito sa totoong buhay. Ngayong pandemic naranasan natin 'yan na 'yung simple things that we take for granted before, na-realize natin na importante pala siya. Simple things na paglabas ng bahay, malaya, walang suot na mask, walang suot na face shield. Hindi ba nami-miss natin 'yan ngayon? So never take for granted lahat ng bagay," ani Tamayo.

Kung bibigyan naman ng pagkakataon,. walang problema kay Tamayo na muling pumasok sa dilaw na bahay kung muli siyang ipatawag ni Kuya.

"Siyempre yes na yes. Always kay Kuya. At saka ang sarap kayang pumasok sa loob ng Bahay ni Kuya," ani Tamayo.

Sa Linggo, Disyembre 6, ay tuluyan nang papasok ang 14 na housemates sa loob ng Bahay ni Kuya.

