KVN at KIKX, nag-collaborate para sa bagong single na 'Kung Iniwan Mo Na'

MAYNILA -- Isang awitin ang inilabas ng bagong mang-aawit na si Kevin "KVN" Montillano kasama ang composer na si Kiko "KIKX" Salazar.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Huwebes, nagbahagi si KVN ng ilang detalye tungkol sa bagong awitin na "Kung Iniwan Mo Na."

"Actually this is our first collaboration track namin ni Sir KIKX though we've already work na po together for the songs like 'Magandang Dilag' and some other songs na sinusulat po namin. He will be producing my album po next year," ani KVN.

"This song 'Kung Iniwan Mo Na' is very special po because we all know that Sir KIKX naman po leans towards more sa pagso-song write but this time he is actively promoting his written track na 'yung voice niya is a very big part of it. So I'm really honored to sing with the Kiko Salazar po," ani KVN.

Ayon kay Salazar, ang awitin ay tungkol sa mga iniwan at bigla na lang babalikan.

"Ang tawag nila ngayon diyan 'yung nanggo-ghost, babalik, iiwan ka at babalik na naman," ani Salazar.

"Gusto sana namin ma-encourage 'yung mga dumadaan sa ganoong situation na you have to decide soonest, na you have to say no kapag hindi ka na bina-value. Sana magkaroon tayo ng strength na makapag-no, hindi na puwede. So 'yun ang situation ng buong song," dagdag ni Salazar.

Ayon kay KVN, maari nang ma-stream ang "Kung Iniwan Mo Na" sa major digital platforms.

Si KVN ay naging bahagi ng "Magandang Dilag" na inawit naman ni JM Bales.

Unang napakinggan ang kanta na nilikha rin ni Salazar nang gamitin ito sa kauna-unahang Miss Universe Philippines nito lamang Oktubre.



At para naman sa mga manonood ng "Sakto," isang pamasko ang ibinahagi ni KVN at Salazar nang awitin nila ang "Star ng Pasko."

Narito ang video nina KVN at Salazar sa "Sakto." Panoorin ang video mula sa markang 59:01 hanggang 1:01:32.

