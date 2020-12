Karen Reyes, pinaliwanag kung bakit hindi agad umamin na mayroon na siyang 2 anak

MANILA -- Hindi napigilan ng dating "Pinoy Big Brother" housemate na si Karen Reyes ang maiyak nang balikan ang kuwento nang hindi niya agad pag-amin na mayroon na siyang dalawang anak.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, sinabi ni Reyes ang nag-udyok sa kanya para ipakilala na sa publiko ang kanyang mga anak.

"Actually noong nag-quarantine tayo, na-chika ko sa jowa ko na nalulungkot ako ganyan. Tapos sabi niya sa akin 'bakit?' Sabi ko 'parang may kulang sa akin.' Marami akong struggle sa mahabang panahon pero mas pinili ko lang talaga na balikan lang din talaga kung sino ako. Until one day parang nagising na lang ako na parang sobrang saya lang. Ang saya-saya ko lang," ani Reyes.

Ayon kay Reyes, hindi niya pinagsisihan na itinago niya ang mga anak lalo't hindi niya ito ginusto.

"Wala naman din pong pagsisisi na itinago ko siya kasi nung time na 'yon ay sunod-sunod din po 'yung projects. ... Hindi ko naman din ginusto na itago siya, nagkataon lang po talaga. ... Sumabay lang ako sa flow," ani Reyes.

Sa kanyang vlog noong Mayo unang inilabas ni Reyes na dalawa na ang kanyang anak sa bokalista ng bandang Silent Sanctuary na si Raymund "Sarkie" Sarangay.

Isinilang ni Reyes ang kanyang panganay na anak na si Olivia noong Hunyo 16, 2017, samantalang Hulyo 28, 2019 niya ipinanganak ang bunsong si Lucas.

Ngayong nailabas na niya ang totoo sa kanyang mga anak, ibang saya ang nararamdaman ni Reyes bilang isang ina.

"Ang sarap! Siyempre mommy na tayo, ang sarap may kakuwentuhan na nakaka-relate sa iyo. Hindi ko ini-expect 'yung pagtanggap nila sa akin na ganyan din sila, maagang nagbuntis tapos takot na takot din sila sa magulang nila. Sobrang naka-relate sila roon sa takot na sinasabi ko," ani Reyes.

Pangako ni Reyes na palaging nandiyan siya para sa kanyang pamilya.

Noong 2012 nang sumali sa teen edition ng "Pinoy Big Brother" si Reyes.

Narito ang video ni Karen Reyes sa "Magandandang Buhay." Panoorin ang video mula sa markang 0:25 hanggang 4:42.

Watch more in iWantTFC

Related video:

Watch more in iWantTFC