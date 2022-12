Kuha ni Michael Bagtas, ABS-CBN News

MAYNILA – Hindi inaasahan ng batikang aktres na si Jodi Sta. Maria na makakatambal at madidirehe siya ng aktor na si Coco Martin.

Sa nalalapit na Metro Manila Film Festival (MMFF), magsasama sa pelikula ng Star Cinema na “Labyu With An Accent” sina Sta. Maria at Martin – ang kanilang unang pagtatambal sa isang proyekto.

Sa naganap na media conference nitong Miyerkoles, sinabi ng aktres na hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang proyekto.

Inamin din nito na maraming eksena sa pelikula, na kinuhanan pa sa Los Angeles sa Amerika, na nakaramdam umano siya ng kilig habang nakikipagbatuhan ng linya sa “Ang Probinsyano” star.

Kuwento niya, wala umano silang script na kailangan kabisaduhin dahil ang naging istilo ni Martin, na siya ring direktor ng pelikula, ay maging natural at makatotohanan ang mga linya.

“Magsasaluhan na lang kami. Magbibigay siya, sasagutin ko. Hinahayaan lang namin na tangayin kami kung saan kami dadalhin nung eksena na 'yun while staying faithful to our characters,” saad ni Sta. Maria.

“May mga scene na lang na biglang sumisipa 'yung kilig, 'yung tawa.”

Paliwanag naman ni Martin, importante sa kaniya na organic ang mga eksena sa “Labyu With An Accent” lalo pa’t doon lumalabas ang “magic.”

“Kapag masyado niyo siyang nire-rehearse, inaaral 'yung script, mape-perfect mo 'yan. Pero minsan 'yung magic, 'yung merong bigay na iba. Kapag prinactice niyo na 'yan, expected niyo na 'yung ibibigay ng isa’t isa,” depensa nito.

Kaya naman lagi umano silang may baon sa mga eksena upang gulatin ang isa’t isa upang mas mapalabas ang kilig.

“Lagi akong may baon. Hinahayaan ko rin si Jodi na maglabas ng kanyang baon which is 'pag pinanood 'yung mga ina-adlib namin nandun 'yung kilig,” hirit pa ni Martin.

Dinala rin aniya siya ni Sta. Maria sa maraming eksena dahil sa husay nitong umarte.

Iikot ang kuwento ng “Labyu With An Accent” kina Gabo (Martin) at Trisha (Sta. Maria) na galing sa magkaibang antas ng pamumuhay.

Nanirahan at nagtatrabaho sa Amerika si Trisha habang kung ano-ano naman ang trabahong pinasok ni Gabo sa Pilipinas, katulad ng pagiging macho dancer, upang maitawid ang araw-araw na pangangailangan.

Magtatagpo ang landas ng dalawa sa Amerika kung saan aabangan kung matutuloy ang kanilang pag-iibigan.

Makakasama ng dalawang Kapamilya stars sina Nova Villa, Rochelle Pangilinan, Joross Gamboa, Nikki Valdez, at Nash Aguas.

