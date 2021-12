MAYNILA -- Hindi na napigilan ng housemate na si TJ Valderrama ng "Pinoy Big Brother: Kumunity" (PBB) ang maging emosyonal sa nalalapit na eviction night ngayong darating na Sabado.

Sa video na inilabas ng "PBB" nitong Miyerkoles, inamin ng komedyante ang lungkot sa posibleng pag-alis niya sa bahay ni Kuya o Big Brother.

"Dahan-dahan na pong nagsi-sink in na puwedeng-puwede na akong lumabas ng bahay ninyo. Posibleng-posible na umuwi na ako. And this may be the last week na makasama ko sila, 'yung mga housemates, tapos may paghihiwalay pa na ganito, Kuya. So napakahirap po niya," ani Valderrama sa pakikipag-usap niya kay Kuya.

"Sabi ko nga, timing na timing kung kailan ako na-nominate, kung kailan ako posibleng umalis na sa bahay ninyo, 'yun ang panahon na gusto kong sulitin 'yung bawat isa, mas gusto kong sulutin 'yung oras sa lahat sa kanila, as much as I could, as best I could," dagdag ni Valderrama.

Matatandaang hinati ang mga housemates sa dalawang grupo para sa paghaharap nila ng iba't ibang mga hamon ngayong linggo.

Maliban kay Valderrama, kasama rin sa listahan ng mga nominado sina Alexa Ilacad, Karen Bordador at Samantha Bernardo.

Ang aktor at mang-aawit na si Kyle Echarri ang ikaapat na housemate na napalabas ng bahay ni Kuya.

Napapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC, at mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.

