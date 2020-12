Vice Ganda, may tagos sa pusong reaksiyon sa 2020 ABS-CBN Christmas ID

MAYNILA -- "Ang taray ng ABS-CBN! Kahit binalot siya ng dilim, patuloy pa rin siyang nagningning."

Ito ang bahagi ng pahayag ni Vice Ganda sa matagumpay na pagpapalabas ng ABS-CBN Christmas ID "Ikaw Ang Liwanag at Ligaya" nitong Martes ng gabi, Disyembre 1.

Sa "It's Showtime" nitong Miyerkoles, ibinahagi ni Vice na isang karangalan para sa kanya at mga kasamang host na maging bahagi ng ABS-CBN Christmas ID ngayong 2020.

"Kagabi naiyak ako. Tapos kausap ko si Tita Cory (Vidanes), sobra akong thankful. Naramdaman mo talaga. Aminin niyo karangalan na maging bahagi nung ABS-CBN Christmas ID ngayon. At karangalan na maging bahagi ka pa rin ng ABS-CBN matapos ang lahat nang pinagdaanan nito," ani Vice na sinang-ayunan naman ng mga kasamahan niya sa "It's Showtime."

"Nakakakilabot. Every year naman, the past years, magmula nung nasa 'Showtime' ako, every year isang dekada na nakikita ko ang mukha ko sa Christmas Station ID pero 'yung kagabi ako pinaka-proud na 'oh my God, kasama ako dito.' Masasaktan ako kung hindi ako kasama sa station ID na ito, napakahalaga ng station ID na ito," ani Vice na iginiit na ang pagmamahalan at pagtutulungan ng mga Pilipino ang bida sa istorya ng ABS-CBN Christmas ID 2020.

"Ang nakaka-touch hindi ito istorya ng ABS-CBN, istorya ito ng mga Filipino," ani Vice Ganda.

"Napa-tweet ako ng pagmamahal ko sa ABS-CBN. Kasi mahal ko naman ang ABS-CBN ever since, pero mas nare-realize ko each day now ang lalim pala ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi pala ito sa dahil lang sinusuwelduhan niya ako, para ko na talaga siyang magulang. Hindi ko talaga siya iiwan kahit ano pang bagyo. Eh 'di sige bagyuhin tayo together. Tapos kapag tag-araw eh 'di mag-tag-araw tayo together. Hindi tayo mag-iiwanan. Ang lalim pala ng pagmamahal ko, tayong lahat," ani Vice na iginiit ang paghanga sa patuloy na pagbangon at patuloy na pagningning ng ABS-CBN.

"Ang taray ng ABS-CBN! Kahit binalot siya ng dilim, patuloy pa rin siyang nagningning. Hindi nawala 'yung ningning niya, hindi ba? At ang liwanag niya ay nagbigay liwanag sa maraming Pilipino na binagyo, maraming Pilipino ang nasalanta, maraming Pilipino ang nalulungkot, maraming Pilipinong may pinagdadaanan. ABS-CBN, salamat dahil nagiging liwanag ka pa rin sa amin," ani Vice Ganda.

Wala pang isang araw mula nang ipalabas ang ABS-CBN Christmas ID "Ikaw Ang Liwanag at Ligaya" ay higit sa 2 milyon na ang views o nakapanood nito sa Facebook, at higit isang milyong views sa YouTube.

Ipinakita rin ng netizens ang suporta sa ABS-CBN nang mag-trending ang #IkawAngLiwanagAtLigaya sa Twtter.

Samantala, halos limang milyon na ang nakapanood ng lyric video ng "Ikaw Ang Liwanag at Ligaya" sa YouTube at may 10 milyong views naman sa Facebook mula nung ilabas nito lamang Nobyembre 27.

