Chienna Filomeno plays contravida in upcoming MayWard film 'Princess Dayareese'

MANILA -- Chie Filomeno admitted that she became closer to Maymay Entrata and Edward Barber during the filming of Star Cinema's upcoming film "Princess Dayareese."

"Actually sa Bulacan kami naging close. Walang signal, so wala talagang phone. So nakapagkuwentuhan, sabay-sabay kumain. Nakakatuwa na 'yon 'yung outcome ng work," Filomeno said on Star Magic's "News 'To 'Yan."

In "Princess Dayareese," Filomeno plays Dayang Diwa, a princess.

"Siya 'yung tipong ruler or princess na she wants what's best for her people and for her island," Filomeno said.

"Mas mature ito kasi alam mo naman 'yung mga role ko as mean girl, 'yung talagang sassy. Ito, prim and proper as in 'yung ruler na type. As in 'yung stance mo ay you are a princess. Ibang-iba talaga siya. As usual contravida pa rin ako," she added.

Filomeno also shared her memorable bonding moments with Entrata and Barber.

"Naalala ko noong si Maymay ay laging pumapasok na lang bigla-bigla sa kuwarto namin. Mambubulabog po, magkukuwento, anything under the sun pinagkukuwentuhan namin. Talagang nag-build 'yung friendship namin kasi nagja-jibe together. May mga time na bigla na lang magsasabi siya na 'Day, 'di ka pala maarte 'no. Super gusto kita kasi 'di ka maarte,'" Filomeno said.

"Ang lagi kong naalala ko kay Edward is hindi kami pwedeng kumain ng hindi sabay-sabay. 'Yun ang nakakatuwa sa kanya," she added.

