MAYNILA -- Hindi inakala ng mga miyembro ng bandang Aegis na aabot sila ng 25 taon sa industriya ng musika.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, para sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo, muli ring binalikan ng Aegis ang kuwento ng kanilang grupo.



Watch more News on iWantTFC

Inamin nina Juliet Sunot (lead vocalist) at Rey Abenoja (lead guitarist) na ang nais lang nila ay ang kumanta at makagpagpasaya.

"Basta ang gusto lang namin ay tumugtog, kumanta 'yung mayroon kaming pinasaya. Tapos nag-hit ang ang mga kanta namin. (Pero) 'yun lang talaga ang gusto namin, kumanta nang kumanta kasi gusto namin na mapasaya sila," ani Juliet.

"Ako naman po ni sa panignip hindi namin naisip na maging ganito kami ngayon. Wala sa panaginip, talagang destiny talaga," ani Rey, ang nag-iisang lalaki sa grupo.

Ilan pa sa miyembro ng banda ay sina Mercy Sunot (vocalist), Ken Sunot (vocalist) Stella Pabico (keyboardist), Vilma Goloviogo (drummer) at Weng Adriano (bassist).

Watch more News on iWantTFC

Sa programa, naibahagi rin ng grupo kung saan halaw ang pangalan ng banda.

"Ang Aegis kasi ay (dati) AG's tapos dinagdagan ng dalawang letter para mabuo ang Aegis. Tapos naging maganda ang kinalabasan, shield o protection (ang ibig sabihin)," kuwento ni Weng.

"Ginawa rin ang mga kanta para i-shield 'yung mga nalulungkot, 'yung mga brokenhearted, kasi talagang nagagamot namin sila sa kanta na yon," dagdag na paliwanag ni Juliet.

Sa loob ng higit dalawang dekada sa industriya, malaki ang nabago sa buhay mga miyembro ng Aegis. Maliban sa kani-kanilang mga negosyo, nakatulong din sila sa kani-kanilang pamilya.

At kahit ilang dekada na sa industriya, may mga nais pa ring magawa ang Aegis.

"Ako talaga gusto ko na magkaroon ng bagong album, then after noon okay na," ani Juliet.

"Siguro 'yung wish ni Juliet mas maganda kung samahan natin na healthy na pamumuhay para maabot natin 'yon," dagdag naman ni Rey.

Inalala rin ng banda ang tulong na ibinigay sa grupo ni Celso, kapatid ni Abenoja na siyang naging composer ng Aegis.

Naging emosyonal naman ang ilan sa miyembro ng grupo nang maibahagi ang naging hindi pagkakaunawaan noon ng magkakapatid na Sunot.

Sorpresa naman na nagbigay ng video message sina Kim Molina at Jerald Napoles para sa Aegis.

Sa ngayon ay abala ang Aegis sa paghahanda para sa kailang "Christmas Bonus" concert na magaganap sa Disyembre 20 sa Theatre At Solaire, Paranaque City.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC