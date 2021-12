MAYNILA -- Alam niyo ba na Pilipino ang isa sa mga bida sa nangungunang serye ngayon sa Indonesia na "Terpaksa Menikahi" (Forced Marriage).

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Miyerkoles, nagkuwento ang Pinoy na si Leo Consul sa kanyang pinakabagong serye sa Indonesia.

"Monday to Sunday po, wala po kaming break. We air two-and-a-half hours primetime so sobrang nakakapagod po talaga. Like hand to mouth po kami rito. It's a very challenging teleserye and hindi lang sa role but work-wise," ani Consul na maliban sa pagiging aktor ay isa ring mang-aawit.

"We are isolated. I think in the Philippines we call it bubble taping. Isolated kami, nasa probinsiya po talaga kami, like three hours away," dagdag ni Consul na tatlong buwan nang nagte-taping para sa programa.

"Sobrang hard work po para sa ating lahat para lang makapag-entertain tayo ng tagapanood natin," dagdag niya.

Nagsimula si Consul na magtrabaho sa Indonesia bilang isang guro. Kuwento niya, ginawa niya ito para sa kanyang ina na pangarap na magkaroon ng anak na isang guro.

"Pero kasi kapag hindi natin passion ang ginagawa natin medyo mabigat po para sa atin. I mean hindi po natin dini-degrade ang pagiging teacher. Being a teacher is a noble profession pero hindi po para talaga sa akin. So I started looking out for auditions, casting hanggang sa I landed a job as a TV host dito sa Indonesia," ani Consul na kinilala bilang isa sa pinakasikat na television host sa nasabing bansa.



Nagtapos ng kursong Journalism sa University of the Philippines - Baguio si Consul bago ito makipagsapalaran sa Indonesia kung saan P500 lang ang kanyang dalang pera.

Noong 2012 hanggang 2013 ay naging TV host sa "Eat Bulaga! Indonesia" si Consul.

At noon namang 2019 ay naging isa sa mga host si Consul ng "It's Showtime Indonesia."

Samantala, ngayong Disyembre na, aminado si Consul na hinahanap-hanap niya ang Pasko sa Pilipinas.

"Simbang gabi with friends. Kanina po pinag-uusapan niyo diyan, na miss ko bigla ang bibingka," ani Consul na huling umuwi sa Pilipinas noong 2018.

Ani Consul, plano niyang umuwi sa Pilipinas sa oras na matapos ang serye niya sa Indonesia sa susunod na taon.



Aniya, susubukan niyang tuparin ang pangarap ng ama na mapanood naman siyang umarte sa telebisyon sa Pilipinas.

"Sabi niya, 'Sana anak makita kita one day na umaarte dito sa Pilipinas.' So we will give it a try next year, pagkatapos ng teleserye na ito. I am coming back home for a year or so, depende po sa offer natin diyan," ani Consul.

Payo naman ni Consul sa mga kababayan, huwag sukuan ang pangarap.

"Don't ever give up on your dreams. ... Siguro darating tayo sa punto na manghihinaan tayo ng loob but don't ever stop. Take a pause if you are tired but don't ever stop," ani Consul.

