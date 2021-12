Mula sa Instagram ni Ces Drilon

Tila tuluyan nang pinasok ng batikang mamamahayag na si Ces Drilon ang mundo ng pag-arte matapos mapabilang sa boys love (BL) series na “Love Team: Beyond Boys’ Lockdown.”

Sa inilabas na trailer ng Ticket2Me, gaganap si Drilon bilang ina ng isa sa mga bida na si Ali King, na katambal ni Alec Kevin sa nasabing serye.

Sa kaniyang Instagram account, ipinahayag ng brodkaster ang pananabik sa bagong larangang papasukin.

“Now it can be told! So kilig to be part of Season 2 of #boyslockdown Love Team Beyond Boys’ Lockdown! Talking about experimentation and stepping out of one’s comfort zone - eto na talaga! The season teaser premiered last night,” ani Drilon.

Una nang umere ang season 1 ng nasabing BL series noong nakaraang taon na pinamagatang “Boys’ Lockdown.”

Hindi ito ang unang pagkakataon na sumabak sa pag-arte si Drilon dahil nagkaroon na rin ito ng cameo sa ABS-CBN series na “Init Sa Magdamag.”

Nagsilbing TV host sa isang programa si Drilon kung saan kapanayam nito ang bidang si JM de Guzman na gumanap bilang si Peterson Alvarez sa nasabing serye.

Samantala, abala rin ang mamamahayag sa kaniyang Kumu talk show na “Bawal Ma-Stress Drilon.”

Naging host din ito ng lifestyle show na “Ces and the City” sa ANCX bago ang pandemya.