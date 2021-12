Check these cute photos of #KoDrea & #SethDrea from the the looktest of #SayingGoodbye! Catch them soon on iQiyi! @iQIYIph



MAYNILA -- Aminado si Andrea Brillantes na hindi niya kayang tanggapin sakaling magkaroon sila ni Seth Fedelin ng ibang ka-love team.

Sa "We Rise Together," ipinaliwanag ni Brillantes kung bakit hindi niya kaya na hindi na sila ang magiging magka-partner ni Fedelin sa screen.

"Ayaw ko. Hindi ko kayang tanggapin," pauna ni Brillantes na pumalag sa biro ni Fedelin na tatanggapin niya ang ibang ka-partner.

"Ay hindi 'yan totoo Ali (Fedelin). Alam mo kung gaano ako nagbigay sa love team natin, kung gaano ko ito pinush at kung gaano ko ito talagang binubuhat. At talagang lahat na sacrifice ko para sa SethDrea. Alam mo 'yan na hindi ko tatanggapin 'yung iba?" ani Brillantes kay Fedelin na ang tugon naman ay: "Alam ko, biro lang. Nililibang ko lang ang sarili ko."

Sa panayam, ipinaliwanag ni Brillantes ang dahilan kung bakit hindi niya nais na magkaroon ng ibang on screen partner maliban kay Fedelin.

"To justify my statement kung bakit ayaw ko, hindi naman sa madamot ako. Masakit kasi para sa akin na 'yung dati pa noong 'Kadenang Ginto' ano pa ako noon 16, tapos magna-19 na ako. Alam mo 'yung pag-uusapan namin 'yung pangarap namin na gusto namin together gawin. Sobrang vivid kasi sa akin 'yung mga usap namin na' yon. Tandang-tanda ko kung paano niya sabihin na balang araw makakabili ako ng bahay na ganyan at gusto ko kasama ka," ani Brillantes.

"So masakit for me na kung magkakaroon siya ng ibang ka-love team. Hindi naman sa dahil madamot ako, ayaw ko siyang mag-grow. Ang sakit lang na 'yung mga pangarap na binuo namin together ay matutupad niya sa iba. 'Yun ang masakit sa akin," dagdag na paliwanag ng aktres.

Aniya, sakaling makita niya si Fedelin na iba na ang kasama sa pagtupad ng pinangarap nila ay magiging proud siya para rito pero aminado siyang magiging masakit ito para sa kanya.

Matatandaang nito lamang Nobyembre ay nagtapos na ang seryeng "Huwag Kang Mangamba" kung saan sina Brillantes at Fedelin ay dalawa sa mga bida.

Matapos nito ay agad silang nag-taping para sa seryeng "Saying Goodbye" na eksklusibong mapapanood sa iQiyi simula Disyembre 4.

Bibida rin ang dalawa sa musical series na “Lyric and Beat” na ipapalabas naman sa 2022 sa iQiyi.