Star Hunt Academy boys, magkakasama sa isang bahay simula Marso

MAYNILA -- Nagpakitang gilas ang Star Hunt Academy boy trainees na sina Nate, Gelo, JL, Mikki at Akira sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

Kasama ang Star Hunt Academy coach na si Mickey Perz, isa-isang ibinida ng mga trainee ang iba pa nilang talento maliban sa galing nila sa pagsasayaw.

Ipinakita ni Akira ang galing sa pag-arte nang bitiwan niya ang ilang linya mula sa pelikulang "Barcelona: A Love Untold."

Bago maging isa sa mga trainee ng Star Hunt Academy, sumabak na sa pag-arte si Akira nang maging parte siya ng seryeng "All of Me" na pinagbidahan nina JM de Guzman at Yen Santos.

Ibinida naman ni Gelo ang pagmamahal sa sayaw nang sumabak siya sa isang international dance competition. Sa "Magandang Buhay" ipinamalas din ni Gelo ang galawang pangkompetisyon.

Samantala, ang galing naman sa pagkanta ang ibinida ni JL nang awitin niya ang "Salamat."

Ang flexible na pangangatawan naman ang ibinahagi ni Nate nang ipakita niya sa mga manonood ang pag-split na natutunan niya sa naging training sa Star Hunt Academy.

Ang galing naman sa pagra-rap ang ipinakita ni Mikki.



Ayon kay Perz, maliban sa pagsasayaw, iba-ibang training ang pinagdadaanan ng mga trainee.

"Baka akala ng mga tao na sumasayaw lang po sila. Bukod sa pagsasayaw po ay mayroon din silang vocal training at the same time they go to school. So sabay-sabay siya. We try to givem them a holistic way of how to train them from singing, from dancing, school but also have the proper attitude and etiquette towards other people," ani Perz.

Sa iisang bahay nananatili ang mga trainee na magkakasamang hinarap ang hamon ng lockdown dahil sa pandemya.

Ayon kay Perz, mas pinatatag ng pandemya ang samahan ng mga trainee. Mula noong Marso ay hindi pa rin nakakasama ng mga trainee ang kanilang pamilya.

"Parang blessing na din siya kasi magkasama talaga sila. They were able to bond more bilang magkapatid. They were able to understand more how to work together and being together parang mas nagiging sync sila," ani Perz.

Noong nakaraang linggo, unang ipinakilala ang Star Hunt Academy boy trainees sa "ASAP" kung saan inawit at inihataw nila ang mga awiting pinasikat ni Sarah Geronimo.

Narito ang naging pagbisita ng Star Hunt Academy Boy trainees sa "Magandang Buhay."

