'Karerin natin 'yan': Vice Ganda, handa na magkaroon ng sariling anak?

MAYNILA -- "Sige karerin natin 'yan."

Ito ang tugon ni Vice Ganda sa ginawang paghimok sa kanya ng talent manager at kapwa-Kapamilya na si Ogie Diaz na magkaroon siya ng sarili niyang anak.

Ito ang ibinunyag ni Ogie sa kanyang pinakabagong vlog na inilabas nitong Linggo.

"Ito nga ka-text ko si Vice. Sabi ko, 'Vice, karerin natin 'yung ano mo.' 'Yung magkaroon siya ng anak," pauna ni Ogie.

"Siyempre may kilala akong doktor na ganoon, kaya hinihimok ko si Vice. Sabi ko mag-ano ka, ikalat natin ang lahi mo. Si Vice kasi matalino, grabe ang sense of humor, hindi ba? Mag-extend man lang noon," dagdag ni Ogie na ibinahagi ang naging tugon sa kanya ng host ng "It's Showtime."

"Sabi sa akin ni Vice, 'Sige, karerin natin 'yan,'" ani Ogie.

Ayon kay Ogie, sasamahan at susuportahan niya ang sikat na komedyante at host.

"Excited ako for Vice talaga, sasamahan ko siya, sasamahan kita kasi kilala ko ang doktor. Mayroon na silang nagawang ganoon. Ima-match mo lang 'yung egg sa sperm ni Vice. So mamimili ka roon, sa Thailand yata ginagawa 'yon. Mayroon mukha, tapos nakalagay doon lawyer, 'yung isa naman engineer, 'yung isa naman doktor mga ganoon. Tapos (iko-combine) mo pa sa utak ni Vice, eh 'di bongga ang bata, di ba? Oh 'di ba mas masarap pa ring makakita ng younger version ni Vice," ani Ogie.



Nauna namang humingi ng paumanhin si Ogie kay Vice dahil sa pagbabahagi nito ng kanilang pinaplano.

Paliwanag ni Ogie, bilang ama ay sabik siyang makita na mabago ang pananaw sa buhay ni Vice sa tulong ng magiging anak nito.

"Basta abangan natin 'yan kung totohanin ni Vice sinabi niya sa akin. Eh 'yung nauna pa ako. 'Di ba mahadera ako, ako pa ang nagsabi dito. Baka biglang sasabihin sa akin, 'Ikaw inuna mo na ibalita sa iyo, 'di pa nga natutuloy tayo.' Pasensiya ka na Vice na-excite lang ako for you. Hayaan mo sa susunod iyo na 'yon, moment mo na 'yon ibibigay ko sa iyo 'yon. 'Yun lang 'yung excitement ko na tatay kasi ako gusto ko siya maging tatay para mag-iba rin yung perspective niya in life sa tulong ng anak niya," dagdag ni Ogie.

Noong nakaraan taon pa unang ibinahagi ni Ogie ang pagkumbinsi sa kaibigang si Vice Ganda na magkaroon ito ng sariling anak.

Samantala, nito lamang Hulyo pinaliwanag ni Vice sa "It's Showtime" ang dahilan kung bakit ayaw niya magkaroon ng sariling anak.

“Laging natatanong sa akin, 'Hindi ka ba mag-aanak? Sayang naman.' Sabi ko, kung iisipin ko lang 'yung kakayahan ko, puwede kong sabihin na kaya ko. Pero ayaw ko kasi talagang i-expose 'yung magiging anak ko sa cruelty ng mundo,” ani Vice Ganda.

“Ako, kaya ko 'yun. Puwede kong sabihin, na handa na ako, kasi napagdaanan ko na 'yan, kinaya ko na 'yan. Pero 'yung bata, hindi ko lubos na maisip 'yung hirap ng anak ko kapag sinalbahe ng mga salbahe, hindi ba? Parang ako na lang. Okay lang kahit mag-isa na lang ako, kahit wala na lang akong anak, basta huwag na lang magdusa 'yung magiging anak ko kung saka-sakali," dagdag ni Vice Ganda.

