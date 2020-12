'Four Sisters Before the Wedding,' malapit nang ipalabas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Walang paglagyan ang kasiyahan sina Alexa Ilacad, Gillian Vicencio, Charlie Dizon at Belle Mariano, ang mga bida ng pinakabagong handog ng Star Cinema na "Four Sisters Before the Wedding."

Magsisimulang ipalabas ang "Four Sisters Before the Wedding" sa Disyembre 11 sa pamamagitan ng KTX, iWant TFC, IPTV, Cignal PPV, at Sky Cable PPV, sa halagang P150 bawat tiket.

Sa "We Rise Together" nitong Lunes, ibinahagi ng apat na aktres na sabik na silang maibahagi sa mga manonood ang prequel ng "Four Sisters and a Wedding" na inilabas noong 2013 na pinagbidahan naman nina Angel Locsin, Toni Gonzaga, Bea Alonzo at Shaina Magdayao.

"Sobrang sarap sa feeling. Hindi pa rin ako makapaniwala na ito na, lalabas na ang pelikula namin. Sobrang pinangarap ko po na kahit paano ay magamapanan ang idol kong si Toni (Gonzaga) kasi idol ko po si Ms. Toni. So hanggang ngayon ay hindi pa ako makapaniwala na lalabas na. Sobrang proud po ako sa ginawa namin at sa mga kasama ko, kina Belle, Alexa and Gillian, sobrang proud ako sa inyo," ani Charlie.

"Sobrang proud ako sa atin. I'm really excited na i-share itong story natin ng Salazar sa audience," hirit ni Belle.

"Sobrang excited at sobra kaming kinakabahan bago namin gawin itong project na ito. Of course excited din pero mas kaba kasi ang laki nang pinanggagalingan namin. Pero noong nag-shoot na kami ay sobrang saya. Sobrang suwerte ko kasi naging parte ako ng project na ito," ani Gillian.

Para naman kay Alexa, naniniwala siyang napapanahon ang pelikula na aniya ay ibibida ang pagmamahalan ng pamilya.

"I know not just me but everyone is feeling so blessed. And ako makatrabaho lang sila parang sobrang suwerte ko na, tapos directed by 'the' Mae Alviar-Cruz and written by 'the' Vanessa Valdez na talagang sumulat ng 'Four Sisters and a Wedding.' So imbes na ma-pressure kami we just feel the love and support. We are surrounded by such a great, crew and staff," ani Alexa.

"And even today we feel the good vibes and we are just so excited to give this movie to the world because I believe that we need this. We need to share the love of family especially nowadays," dagdag ni Alexa.

