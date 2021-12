MAYNILA -- Isang pagpupugay sa bayaning si Gat Andres Bonifacio ang ibinahagi ng aktor na si John Arcilla.

Ngayong Martes, Nobyembre 30, ginugunita ang kapanganakan ni Bonifacio, ang kinikilalang supremo at Ama ng Himagsikang Pilipino.

Sa Instagram, ibinahagi ni Arcilla ang video kung saan kita ang emosyonal niyang paglahad ng ilang saknong mula sa tulang "Pag-Ibig sa Tinubuang Lupa," na isinulat mismo ni Bonifacio.

Nito lamang Hunyo, para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, unang ibinahagi ni Arcilla ang interpretasyon niya ng “Pag ibig sa Tinubuang Lupa” para sa paggunita ng embahada ng Pilipinas sa Frankfurt, Germany.

Kinilala ang pagganap ni Arcilla bilang ang bayaning si Gen. Antonio Luna sa pelikulang "Heneral Luna" na inilabas noong 2015.

Kamakailan lang ay nagbigay karangalan si Arcilla sa bansa nang mapanulanan niya ang Volpi Cup mula sa Venice Film Festival para sa kanyang pagganap sa pelikulang "On the Job: The Missing 8."

Sa ngayon ay parte si Arcilla ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano."

