Photo from Ben&Ben



After winning big at Monday's Awit Awards 2021, indie folk band Ben&Ben penned encouraging words dedicated to everyone still fighting for their dreams.

The award-winning band took to social media to remind their fans to continue pursuing their dreams despite the hurdles along the way.

“We just won 4 big Awit Awards last night. Malayong pangarap lang namin ito noon. Pero itong post na ito, tungkol sa pangarap mo,” they caption stated.

“Hindi madali ang daan patungo sa pangarap. Ang daming lubak. Ang dami mong pawis at dugo na iaalay. Ang daming mga gabing iiyakan, mga panahong muntik mo nang sukuan. Mga tanong na sasagi sa isipan. ‘Ba't ba 'ko nandito? Para sa 'kin ba talaga itong path na 'to? May saysay ba lahat ng pinaghihirapan ko?’” it added.

In moments of doubts, Ben&Ben advised their fans to return to their core and fight for themselves and loved ones.

“Pag dumarating ka sa moment na 'yun, tandaan mo lang ito. Balikan kung bakit ba nagsimula, bago mo sabihin na ayaw mo na. Magpatuloy ka para sa mga mahal mo sa buhay. Magpatuloy ka para sa lahat ng naniniwala sa 'yo. Magpatuloy ka bilang pagmamahal at respeto para sa sarili mo. Higit sa lahat, magpatuloy ka dahil kakampi mo ang Diyos sa pag-abot ng pangarap mo,” the group said.

“Tapos, kahit dahan-dahan, hahakbang kang muli. Aahon kang muli. Lalangoy kang muli. Babangon kang muli.”

They also told their legion of supporters that they don’t have to receive awards just to be accepted by others.

“Pero higit sa lahat, nais naming sabihing, 'wag mong isiping kailangan mong makamit ang kahit anong malalaking bagay for you to be accepted. Right here, right now, you are loved. You are valid. So keep going, not out of fear, but out of knowing you are loved,” Ben&Ben added.

“Sa lahat ng mga pasuko na sa kanilang mga pangarap, para sa inyo 'to. Sana magsilbing inspirasyon na balang araw, makamit mo rin lahat ng mga pinaghihirapan mong pangarap,” they said.

“Sulit lahat ng dugo't pawis namin dito, Liwanag dahil para sa 'min, kayo ang aming dahilan. Patuloy kaming magsusulat ng mga awiting mula sa buhay namin, para samahan kayo sa iba't iba mong karanasan sa buhay. Kayo ang aming Liwanag. We're with you in your journey, in your failures, and in your successes,” the band said, addressing their fans dubbed Liwanag.

Ben&Ben took home four trophies at the Awit Awards, including the Record of the Year for “Di Ka Sayang.”

They were also took home trophies for Most Streamed Artist, Best Ballad Recording, and Best Inspirational Recording.