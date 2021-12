MAYNILA -- Walang problema para sa mag-love team partner na sina Andrea Brillantes at Seth Fedelin ang sunod-sunod na trabaho.

Matatandaang nito lamang Nobyembre ay nagtapos na ang seryeng "Huwag Kang Mangamba" kung saan sina Brillantes at Fedelin ay dalawa sa mga bida.

Matapos nito ay agad silang nag-taping para sa seryeng "Saying Goodbye" na eksklusibong mapapanood sa iQiyi simula Disyembre 4.

Bibida rin ang dalawa sa musical series na “Lyric and Beat” na ipapalabas naman sa 2022 sa iQiyi.

Sa "We Rise Together" nitong Lunes, ibinahagi ng dalawa na hindi nakakapagod ang isang bagay kung gusto mo talaga itong gawin.

"Mahirap isipin na sunod-sunod, walang pahinga, pero kapag gusto mo ang ginagawa mo hindi isyu 'yon. Kapag gusto mo ang ginagawa mo, paggigil ka na magawa ang isang bagay kahit na ano pa 'yan, kahit saan ka dalhin, kahit sabihin natin araw-araw ka magtrabaho, kapag gusto mo talaga, hindi mo maiisip yon. At 'yon ako, 'yun ang mindset ko kasi. Buti nga walang pahinga kaysa naman [puro] pahinga," ani Fedelin.

Sang-ayon din si Brillantes sa sinabi ni Fedelin. Giit ng aktres, hanggang kakayanin ng kanyang katawan ay walang problema sa kanya ang pagtatrabaho.

"Ako kasi sinabi ko talaga kay Ma'am Cory (Vidanes), kilala rin naman nila talaga ako, sinasabi ko na 'okay lang na pagurin niyo ako. Mas gusto ko na napapagod ako kaysa sa nagpapahinga ako. Saka totoo rin naman kapag gusto mo ang isang bagay kahit mukhang nakakapagod siya, kasi inaamin ko physically napapagod din ang katawan ko kasi tao lang ang katawan ko pero ang fighting spirit ko nandiyan pa rin," ani Brillantes.

"Kapag gusto mo kasi ang isang bagay kahit gaano kabigat 'yan ang gaan-gaan para sa iyo na gawin. At saka kasi maganda ang sinabi ni Ali (Fedelin), ganoon ako love ko ang work. Iniisip ko lang ang mga kailangan kong bayaran kaya namo-motivate ako, talagang gigil din ako, kaya go, go," dagdag ni Brillantes.

Dagdag pa ng aktres, ang trabaho ay tila gamot sa kanya kapag mayroon siyang pinagdadaanan sa buhay.