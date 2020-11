Patrick Quiroz, emosyonal na nagpasalamat kay Vivoree

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Hindi napigilan ni Patrick Quiroz ang maging emosyonal nang magpasalamat siya sa love team partner nito na si Vivoree Esclito.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Quiroz nang ibigay ni Vivoree ang hiling para sa kanya ngayong darating na Pasko.

"Wish ko para kay Patrick siyempre given naman kasi you know with the situation ngayon dahil pandemic at bagyo-bagyo, ang wish ko para sa iyo ay protection, safety, good health and happiness," ani Esclito.

"Ako personally super grateful kasi ako for Vivoree, sa tatlong taon ko kasi rito... ayaw kong umiyak," pauna ni Quiroz.

"Vivoree, I wish you all the best in life. Alam mo 'yan and kasi nabigla rin po ako sa mga nangyayari. Bigla kaming nagka-projects together and I've been waiting for this. Actually uuwi na po ako by next year kasi sabi ko parang wala naman na po yatang mangyayari. Pero Vivoree came to my life and super grateful ako sa kanya kasi somehow I've been waiting for this to happen to have a project and I'm super happy and glad na si Vivoree came into my life," paliwanag ni Quiroz.

Una nang naging emosyonal si Quiroz nang mabanggit ang pag-aalaga at paggabay sa kanya ng kanyang lola.

"Most of my life siya ang nag-alaga sa akin. So I'm willing to sacrifice everything para sa lola ko," ani Quiroz.

Nagsimula ang karera ni Esclito nang maging housemate siya sa "Pinoy Big Brother: Lucky 7." Pagkatapos nito ay naging sunod-sunod na ang proyekto niya.

Si Quiroz naman ay pumirma ng kontrata sa Star Music noong 2017.

Pagbabalik-tanaw ng dalawa, kalalabas lang ni Vivoree noon sa "PBB" nang una silang magkita.

"Galing ako sa States noon, mga months ago lang, sabi ko sa kanya 'Vivoree, puwede ba ako magpa-picture sa iyo?' Yun ang very first time. Naalala ko pa ang sinabi niya sa akin na parang 'you look familiar,'" ani Quiroz.

Nang matanong ang dalawa kung puwedeng mauwi sa totohanan ang kanilang tambalan, sagot ni Quiroz: "Si Vivoree, she's super nice. Nice person and hindi ko pa masasabi ngayon siguro at nasabi kasi itong tambalan namin through virtual lang, Zoom, laptop. Doon lang po siya nabuo. We are getting to know each other pa and we have a lot of time po. Kakasimula lang po namin. Pero sa akin, bakit hindi?"



Para naman kay Esclito, naniniwala siyang niyakap ng mga tagahanga ang kanilang tambalan dahil kita ang pagiging natural nila sa isa't isa.

"Depende na rin sa connection niyo sa isa't isa like kung gusto niyo talaga na mag-work out ang partnership niyo sa showbiz ay makikita 'yon ng mga tao, magre-reflect 'yon sa mga trabaho niyo at sa friendship niyo. I think that's the formula -- 'yung connection at foundation talaga ng love team and good friendship. So, we are working on that," ani Esclito.

Matatandaang unang nabuo ang tambalang PatVoree sa tuksuhan nang mag-guest sila sa online show na "We Rise Together."

Ang "Hello, Stranger" ang naging unang proyekto nila bilang tambalan.

Nito lamang Oktubre ay inilabas ang bagong bersiyon ng "Star ng Pasko" na inawit nina Esclito at Quiroz.

