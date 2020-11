Daniel Padilla is all set financially by the time he turns 35

MANILA -- If he chooses to do so, Kapamilya star Daniel Padilla can already retire at 35.

That's because according to his mother Karla Estrada, Padilla, who is now 25 years old, will be financially secure in 10 years.

"Mayroon naman siyang savings niya na. He's good. At 35, he's good kahit hindi na siya magtrabaho kahit hanggang apo niya. Nagtabi na tayo," Estrada told Vicky Belo for the celebrity doctor's vlog.

"Ako lang nagha-handle lahat nung pera niya. Kasi kung anuman ang gastos namin ay para 'yon sa lahat. Importante ay may natabi sa kanya," she continued.

"Hindi siya palahingi. Hindi 'yon humihingi ng pera na cash pero mag-alala ka na kapag 'Ma.' Iba-ibang tono yan, kapag 'hi Ma' naku patay tayo diyan. 'Oh 'Ma may darating na sasakyan.' Hindi siya humihingi. Pero kapag humingi siya, kumapit ka na sa pader," Estrada added.

The "Magandang Buhay" host said she will now let Padilla handle his own money.

"Ngayon ang gagawin ko, siya na ang paghahawakin ko ng mga pera niya para maramdaman niya ang feeling na kapag nahawakan niya tapos babawasan niya ng ganito kalaki, mararamdaman niya 'yung feeling na ay sayang.

"'Di niya kasi hawak. Kaya it's easy for him na 'Ma, bayaran mo ito' o 'Ma, may kukunin akong ganito.' I sometimes say no parang 'Anak, alamin mo muna kung maganda bang klase 'yon. Dahil siyempre 'yung ganyang age, 'Pare, ang ganda ng motor na ganito. May motor siya. Nasa blood nila 'yon, mga action star din sila mga Padilla," Estrada explained.

