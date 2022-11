Zsa Zsa Padilla, nagpasalamat kay Yael Yuzon

MAYNILA -- Ibinahagi ni Zsa Zsa Padilla ang mga bagay na ipinagpapasalamat niya sa musikerong si Yael Yuzon, bokalista ng bandang Sponge Cola na mister ng kanyang panganay na anak na si Karylle.

Nito lamang Marso, ipinagdiwang nina Karylle at Yuzon ang kanilang ika-8 anibersaryo bilang mag-asawa.

"Unang-una minahal mo talaga nang lubusan si Karylle. Tinatrato mo siya maigi at nakikita ko na talagang pina-prioritize mo siya. Napakasipag ni Yael. Magandang trait 'yon kasi alam ko na maalagaan niya ang anak ko ng husto. At saka mapagbigay siya kay Karylle," ani Padilla kay Yuzon sa naging pagbisita nila sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.



Sa pang-umagang programa ng Kapamilya network, nagbalik-tanaw pa sina Padilla at Yuzon sa panahong bago pa lang silang magkakilala. Ibinahagi rin ni Padilla ang "first impression" niya kay Yuzon.

"Kasi ang image niya hindi ba rocker? Siyempre naisip ko 'naku, chick magnet kaya ito?' Natanong ko pa yata kay K 'yon eh. Naalala ko lang ngayon 'chick-magnet?' Marami bang girlfriend si Yael kasi hindi ba kapag banda habang kumakanta hinahangaan," ani Padilla.

"Yung image niya rin kasi hindi ba may angas? Astig ang mga rock star pero oh my God kapag nakilala niyo si Yael, he is such a softie. He has a soft heart kumbaga talagang napaka-gentle niya," ani Padilla.

Maliban kay Yuzon, bumisita rin sa studio ng "Magandang Buhay" si Karylle para sorpresahin ang kanyang ina.

Matatandaang 2014 nang ikasal sina Yuzon at Karylle sa San Antonio ng Padua Church sa Silang, Cavite.