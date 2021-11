MAYNILA -- Ipinagdiwang nina Kyla at dating PBA star Rich Alvarez ang kanilang ika-10 anibersaryo bilang mag-asawa.

Sa isang post sa social media nitong Linggo, ibinahagi ni Kyla ang kanyang mensahe para sa espesyal na araw nila ng kanyang kabiyak.

"Hanggang ngayon, kinikilig pa rin ako kapag hinahatid mo ako sa trabaho. Natataranta pa rin ako lumabas ng studio kapag nare-receive ko ang message mo na, 'Ii’m waiting outside', tuwing sinusundo mo ako. Parang dati lang nuong nililigawan mo pa lang ako 16 years ago kapag sinasabi mong, 'I’m outside your house,' tumatakbo ako palabas ng gate para salubungin kita," ani Kyla sa post nito sa Instagram.

"Nae-excite pa rin akong marinig ang, 'I’m home!' kapag galing ka sa trabaho. Hindi ko na kailangan sabihin, pero ikaw lang nakakapagpa-taranta sa akin ng ganito. You can ask everyone i know, it’s the truth," dagdag ni Kyla.

Sa huli, muling iginiit ni Kyla ang pagmamahal sa mister.

"Mahal kita simula pa lang nung unang araw na nakita kita. Yihee!!! Kilig ka, noh? Haha! Pero totoo. I love you my sweetheart! Happy 10th year to us!" ani Kyla.

Samantala, nitong Lunes sa kanyang Instagram, dasal naman ni Alvarez ang pinakamagandang buhay at kasiyahan ng kanyang misis.

"Always praying you live your best life and stay happy. I love you," ani Alvarez.

Sa comment section ng post ng retiradong basketbolista, sinabi naman ni Kyla: "I’m the luckiest to have you!"

Matatandaang isang sekretong kasal ang naganap sa pagitan nina Kyla at Alvarez ilang buwan bago sila makasal sa simbahan noong Nobyembre 2011.

Pitong taon munang naging magkasintahan ang dalawa bago sila nagdesisyon na magpakasal.

Noong 2013, ipinanganak ni Kyla ang anak nila ni Alvarez na si Toby.

