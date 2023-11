MAYNILA -- Muling nagbalik bilang guest co-host ang aktres na si Jodi Sta. Maria sa "Magandang Buhay."

Nitong Martes, nakasama muli ni Sta. Maria sina Melai Cantiveros at Jolina Magdangal.

"Nakaka-happy talaga na bumalik dito. Thank you sa inyo," ani Sta. Maria.

"At saka hello sa lahat ng mga mga Kapamilya, Kapatid, at ka-A2Z natin. Good morning," dagdag ni Sta. Maria.

Matatandaang 2020 nang naging guest co-host ng "Magandang Buhay" si Sta. Maria matapos ang matagumpay niyang pagganap sa seryeng "Unbreak My Heart."

Aabangan naman si Sta. Maria sa bagong bigating proyekto kung saan gaganap siya bilang isang atleta.

