How fatherhood changed Neil Coleta's lifestyle

Neil Coleta. Photo by Josh Mercado

MANILA -- Actor Neil Coleta is grateful and honored to be part of “Rewind,” Star Cinema’s entry to the Metro Manila Film Festival (MMFF), because he got to experience working with stars Marian Rivera and Dingdong Dantes.

“Sobrang thankful ako sa Star Cinema. Pa-comedy lang ‘yung role ko. Driver ako ni Dingdong. Ang bait nina Kuya Dingdong at Marian. First time ko silang naka-work. Sobrang happy,” he said in an interview.

Adding that he’s proud of every MMFF movie he’s made, he teased that “Rewind” will make everyone cry.

“Maganda ang film. Napapanahon ‘yung story. Ang ganda ng kuwento. At nakakaiyak. Kapag nagkapamilya ka pala, hindi mo na mababalik ang time. Mabilis ang oras. Kaya dapat gawin mo na ‘yung magpapasaya sa pamilya mo,” he said.

Coleta also revealed that he is part of an upcoming movie with Kapamilya young stars Seth Fedelin and Francine Diaz.

“Mayroon ding movie with Seth and Francine. Hindi pa nag-start mag-shoot,” he said during the opening of Dahlia Flores’ Sakura Lounge PH in Quezon City.

“Kaibigan at business partner ko si Dahlia Flores. She’s very hardworking at napaka-humble. Magkaka-partner kami sa coffee mobile bar,” he said.

“Bukod sa liquor shop, itong coffee mobile bar ay puwede sa Christmas, company party, debut, or wedding. Mayroong actual stores pero sa Bacoor and Imus. Dalawang branches na,” Coleta proudly shared.

About the lessons he’s learned from running his own businesses, the actor said: “Marami akong natutunan sa negosyo, lalo na last year sa liquor shop. Nalugi ako ilang milyon ‘yun. Nalungkot ako nun. Back to zero ako. Sa negosyo, sugal talaga. Pero kung anong sinimulan, dapat ipagpatuloy. At dapat mahaba ang pisi mo.”

The 32-year old celebrity dad also shared his experience as a father to two girls.

“Ibang happiness. Kapag gising mo, makikita mo ‘yung mga anak mo. Iba ‘yung bonding,” said the actor.

“Nabago ang lifestyle ko. Nawala na ang party and ‘yung inom. ‘Yung age ko na ito, parang nagsasawa ka na rin sa mga ganung lifestyle. Nag-graduate na ako sa mga ganun. Gusto ko mang sumama sa mga barkada, hindi na, kasi mas uunahin ko ang responsibilities.”

Coleta thanked his wife, while recalling his “romantic” proposal in Japan.

“Engaged na. Sa Japan ako nag-propose. Surprise talaga. Wala siyang idea. Sinakto ko talaga kasi buntis siya that time sa pangalawa naming anak tapos kasama namin baby namin. Sa Mt. Fuji ako nag-propose. Sobrang romantic nga kasi hindi nagpapakita ‘yung Mt. Fuji. Tapos nung nagsasalita na ako, unti-unti nagpapakita ‘yung Mt. Fuji, As in nakita sa video. Mayroong dahilan ‘yun. Sobrang sacred daw ng Mt. Fuji para sa locals. Nung nag-propose ako, na-realize ko na mayroong meaning ‘yun. Bigay ni Lord talaga kasi before hindi natutuloy ‘yung proposal ko.”

He ended: “Mag-iipon muna bago magpakasal. Ang dream ko parehas flower girls ang dalawang anak ko.”