Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagbaliktanaw ang New Gen Divas sa mga hit original soundtracks (OSTs) sa mga teleserye at pelikula nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla o “KathNiel” para sa kanilang 10th anniversary bilang loveteam, sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo.

Unang sumalang sina Sheena Belarmino at JM Yosures para sa “Got To Believe”, at Lara Maigue kasama si Anthony Castillo para naman sa remake ng Pinoy classic na “Pangako Sa’yo”.

Hindi rin nagpahuli ang "Tawag ng Tanghalan" champions na sina Janine Berdin and Sam Mangubat sa kanilang sariling rendition ng “Ikaw Lang ang Mamahalin” hango sa "La Luna Sangre" na pinagbidahan rin ng loveteam.

Tinapos nina Reiven Umali at Ehla Nympha ang throwback awit ang kantang “I’ll Never Love This Way Again” mula sa pelikulang “Barcelona".

Muling magkakasama ang KathNiel sa teleseryeng “2 Good 2 Be True” sa 2022.