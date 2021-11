Mula sa vlog ni Kylie Padilla

Matapos ang mga kontrobersyang kinasangkutan dahil sa hiwalayan nila ni Aljur Abrenica, inamin ni Kylie Padilla na nagkaayos na sila ng aktor ngunit malabo nang magkabalikan bilang mag-asawa.

Ito ang naging sagot ng aktres sa kaniyang amang si Robin Padilla nang tanungin siya nito sa kaniyang inilabas na vlog.

“OK na kami, yes. OK na kami. Thank God,” tugon ng aktres.

Sinubukan pang kulitin ni Robin ang anak kung nagsasabi ito ng totoo, pero nanindigan si Kylie na maayos na sila ni Abrenica alang-alang sa kanilang dalawang anak.

“OK na po talaga, pa, promise. Ayoko nang mag-ano . . . Basta ang importante, OK kami sa mga bata,” ani Kylie.

Nang usisain kung may nararamdaman pa siyang sakit, hindi napigilan ni Kylie na maluha dahil aminado siyang masaya itong nakikitang naglalaro at nagkukulitan ang kaniyang mag-aama.

“To be honest, pa, ang mahirap lang talaga du’n sa nangyari sa amin is never ko nang mae-enjoy ’yung pinapanood ko silang naglalaro. ’Yun lang,” saad ng aktres.

“ ’Yun lang, kasi favorite ko ’yun e, pinapanood ko ’yung mga anak ko at tatay nila na magkasama. ’Yun lang talaga ’yung isang bagay na nagtatanong ako, ‘Tama ba ito or hindi?’ ”

Ngunit, kung titingnan umano sa mas malawak na pananaw, mas maganda na naghiwalay na sila dahil hindi na sila “toxic” sa isa’t isa. Dagdag pa niya, marami na ang nangyari at hindi na siya makakabalik sa dati.

“Mahapdi sa aking puso na hindi ko na ’yun makikita, nae-enjoy in that way na buo kami. Mas happy na ako ngayon, realistically, kasi after ng mga nangyari, hindi na ako makakabalik doon sa kung paano ako before. Masyado nang maraming nangyari,” pahayag ni Kylie.

Hirit ng action star, tila siya naman ang nalulungkot dahil base sa sagot ng anak ay wala nang pag-asang magkabalikan sila ni Abrenica.

Mabilis na tumanggi si Kylie dahil mas nakikita niyang magiging magkaibigan na lamang sila ng dating karelasyon sa hinaharap.

“Ngayon kasi, after ng nangyari, we’re friends, pero there’s a distance. Dumidistansiya na ako. Kasi siyempre, nagulat ako, pero nga, bilang nanay ng mga anak ko, I have to be civil, try to be the better person. Mas mature na tao,” paliwanag nito.

Aminado rin siyang tinitingnan pa rin ang mga post ni Abrenica kapag kasama ang mga anak upang siguruhing maayos ang relasyon nito sa dalawang bata.

“Kaya nga I have no shame in saying na ini-stalk ko pa rin kasi gusto kong makita, 'Oh, OK masaya sila.' Buo pa rin ’yung relasyon nila bilang mag-tatay so happy na ako,” ani Kylie.

Sa ngayon, handa na umano siyang mag-move on at sukatin kung hanggang saan ang kaya niya bilang isang babae na mag-isa.

Matatandaang naging laman ng mga balita ang hiwalayan nina Padilla at Abrenica na inanunsyo ni Robin sa vlog ni Ogie Diaz.

Lalong naging maingay ang isyu nang magpasaring si Abrenica na si Padilla ang nangaliwa sa kanilang relasyon, salungat sa mga kritisismong tinatanggap niya.

Ikinasal noong 2018 ang dalawang artista at nabiyayaan ng dalawang anak na sina Axl Romeo at Alas Joaquin.

