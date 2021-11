Mula sa Instagram ni Bela Padilla



Mariing itinanggi ng aktres na si Bela Padilla na iiwan na niya ang trabaho sa showbiz matapos ianunsyong sa London na ito namamalagi ng ilang buwan.

Nitong Biyernes, nilinaw ni Padilla na wala siyang sinabing tuluyan na niyang iiwan ang industriya sa gitna ng mga katanungang natatanggap niya tungkol sa pagpunta niya sa ibang bansa.

“I’m getting a lot of DMs asking me why I quit my job. I didn’t say I was gone for good,” saad ng aktres.

I’m getting a lot of DMs asking me why I quit my job 😂 I didn’t say I was gone for good. I’m just currently based in London since the pandemic is still ongoing. In fact, I have a movie coming out in February and had a call from Viva yesterday to write my next film already :) — Bela Padilla (@padillabela) November 26, 2021

Aniya, nasa London lamang siya ngayon habang may pandemya pa rin. Inamin din ni Padilla na may ilalabas siyang pelikula sa Pebrero ng susunod na taon at nakatanggap pa ito ng proyekto na pagsusulat ng panibagong palabas.

“I’m just currently based in London since the pandemic is still ongoing. In fact, I have a movie coming out in February and had a call from Viva yesterday to write my next film already,” paglilinaw nito sa kaniyang Twitter account.

Nauna nang ibinalita ni Padilla sa publiko ang pananatili niya sa London ngunit hindi naging malinaw kung iniwan na niya ang showbiz career sa Pillipinas.

So, I moved to London a few months ago. And I tried to find my footing first before sharing what it’s really like ❤️ now, I’m ready to let you in to my life and tell you more about it! Ask me anything you’d like to know about my move and I’ll answer as much as I can in a video🥰 — Bela Padilla (@padillabela) November 22, 2021

Mayroong pamilya sa UK ang aktres dahil British ang ama nito habang nagmula naman sa showbiz clan ng Padilla ang ina nito.

Noong Agosto, ibinahagi pa ni Padilla ang mga larawan kasama ang mga kapamilya sa kaniyang British side. Nakasama rin niya abroad ang Swiss boyfriend na si Norman Bay.