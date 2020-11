'We're very civil': Maris Racal at Iñigo Pascual, walang ilangan sa trabaho

MAYNILA -- Walang ilangan sa muling pagsasama sa trabaho nina Maris Racal at Iñigo Pascual.

Sa "We Rise Together" nitong Miyerkoles, ibinahagi ni Maris na maayos ang muling pagsasama nila ni Iñigo para sa pinakabagong pelikula ng Star Cinema na "Boyette: Not a Girl, Yet" na ipapalabas ngayong Nobyembre 27.

Ayon kay Maris, kahit isang taon na ang nakalipas mula noong sila ay magkatrabaho ay wala namang ilanganan sa pagitan nila ni Iñigo na huling naugnay sa kanya.

"Sa akin naman, wala namang pagbabago. Wala at all. Parang we are still the same. Strange lang kasi ang tagal na naming hindi nagka-work together. You know, it's been almost a year or more than a year," ani Maris.

"And then nakakatuwa lang kasi walang ilangan na nangyari. We are just normal. Work, that's work. We are very civil naman to each other," dagdag ni Racal.

Huling nagsama ang dalawa sa pelikulang "I'm Ellenya L" na pinalabas noong 2019.

Ang "Boyette: Not a Girl, Yet" ang una nilang proyekto matapos aminin ni Maris noong nakaraang taon na "binasag" ni Iñigo ang kanyang puso.

Kamakailan lang para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ay naglabas si Maris ng isang bagong awitin na may pamagat na "Not For Me."

Noong nakaraang linggo naman ay isa pang bagong awitin ang inilabas ni Maris na may pamagat na "Kahit Na Anong Sablay."

